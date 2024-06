Cherki et le clan Mbappé, Al-Khelaïfi n’en veut pas au PSG

Dans : PSG.

Rayan Cherki est une piste de longue date du Paris Saint-Germain. Alors que des rumeurs envoient le crack de l'Olympique Lyonnais au club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi s'oppose à l'arrivée d'un joueur membre du clan Mbappé.

Ces dernières saisons, la relation entre Nasser Al-Khelaïfi et le clan Mbappé s'est fortement détériorée. Le PSG ne souhaite plus faire la même erreur qu'avec l'attaquant français en donnant trop de responsabilités et de privilèges à un seul joueur. Le mercato estival 2024 va être important pour Paris, qui va devoir combler le départ de son meilleur buteur. Le club français souhaite également mettre l'accent sur le vivier national. C'est pour cela que Rayan Cherki est convoité par les dirigeants parisiens. Mais le meneur de jeu de l'OL est représenté par la structure de Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé. Ce qui voudrait dire le retour du clan Mbappé à Paris. Comme l'a expliqué Romain Beddouk sur France Bleu Paris en listant les points positifs et négatifs du recrutement de Cherki, Nasser Al-Khelaïfi est opposé au retour du clan Mbappé dans son club.

Cherki à Paris, ça bloque à cause de Nasser

« C'est un des plus gros talents du centre de formation des Lyonnais de ces dernières saisons. Il est considéré comme un crack. Il brille par sa vision de jeu, sa qualité de passe et aussi ses dribbles. Il a énormément d'expérience » a affirmé le journaliste, pour les côtés positifs, avant d'expliquer pourquoi l'arrivée de Rayan Cherki au PSG est un problème. « Le problème c'est que Luis Enrique n'utilise pas de schéma qui nécessite un meneur de jeu dans l'axe, donc on a du mal à imaginer l'incorporation de Cherki dans le collectif. Autre doute, son caractère. Il a pour agent la structure de conseil, fondée par la mère de Kylian Mbappé. C'est cet entourage qui fait que ça bloque, notamment du côté de Nasser Al-Khelaïfi qui est toujours très en froid avec le clan Mbappé » a-t-il ajouté. Le président du PSG est fortement réticent au retour du clan Mbappé dans son club et donc par conséquent, de recruter le joueur de 20 ans.