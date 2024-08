Cherki et l'OL c'est fini, David Friio l'annonce

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Actuellement présent avec l'Équipe de France olympique, Rayan Cherki est courtisé par le PSG mais également Leipzig et Dortmund. Le directeur sportif des Gones, David Friio, s’est exprimé au sujet de l’avenir de son milieu offensif.

En plein tournoi olympique avec l'Équipe de France, Rayan Cherki a retrouvé le Groupama Stadium lors de la demi-finale contre l’Egypte remportée au bout de l’effort par les Bleuets (3-1 après prolongation). Pour autant, Cherki a certainement fait sa dernière apparition dans l’enceinte lyonnaise. Pour la première fois depuis ses débuts professionnels, le milieu offensif n’a jamais été aussi proche d’un départ. Plusieurs clubs dont le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig ont manifesté leur intérêt depuis le début du mercato estival. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions avait un temps d’avance, mais le dossier est de toute façon au point mort tant que Rayan Cherki sera en sélection. Dans une interview accordée au média Le Progrès, le directeur sportif de l’OL, David Friio, a fait un point sur l’avenir du joueur de 20 ans.

Friio confirme le probable départ de Cherki

Départ estival ? Pas Départ ? Le directeur sportif de l'OL, David Friio, est assez clair concernant l'avenir de Rayan Cherki pic.twitter.com/OBkh8VId3M — Le Progrès OL (@LeProgresOL) August 6, 2024

Le dirigeant rhodanien a ainsi confirmé que la tendance était à un départ, mais que la situation sur l’identité de son futur club est encore floue : « Concernant Rayan, nous avons discuté et nous sommes toujours en discussions pour trouver une solution, et il va certainement partir oui. L’étranger ou le PSG ? Je ne sais pas ce qu’il y a de mieux, l’important c’est que tout le monde soit gagnant dans cette histoire. Rayan a fait beaucoup pour l’OL, c’est un enfant du club et il a été formé ici. A un moment donné dans une carrière, il faut aller voir ailleurs. Il en a toutes les qualités. L’équipe qui le recrutera profitera de tous ses bénéfices», a développé Friio. Des propos équivoques qui confirment que l’aventure de Cherki avec son équipe de cœur arrive à son terme. Rien n’est officel, et le PSG n’est pas encore totalement hors course. Il faudra malgré tout convaincre la direction parisienne dont le président Nasser Al-Khelaïfi a beaucoup de mal à négocier avec le clan Mbappé, qui gère les intérêts de Cherki.