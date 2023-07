Cher Ndour signe jusqu'en 2028 au PSG (off)

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Cher Ndour qui arrive libre de Benfica. Le milieu de terrain de 18 ans, qui est le sixième renfort du mercato pour le PSG, s'est engagé jusqu'en 2028.

« Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer la signature de Cher Ndour. Le milieu de terrain de 18 ans a paraphé un contrat de cinq ans avec le club. Il portera le numéro 27.

Né à Brescia, en Italie, en 2004, Cher Ndour a d’abord intégré les centres de formation de Brescia (2009) puis de l’Atalanta Bergame (2013) avant de s’envoler en direction du Portugal en 2020 pour signer son premier contrat professionnel avec le SL Benfica.

Le milieu de terrain italo-sénégalais évolue alors avec la réserve du club lisboète, en Liga Portugal 2. Il est devenu, à 16 ans et 279 jours, le plus jeune joueur à disputer une rencontre avec le Benfica B. En parallèle, il a participé à la victoire des U19 de la formation portugaise en UEFA Youth League en 2022, en inscrivant notamment un but en finale.

Le 18 mars 2023, il fait ses débuts en équipe première lors d’un match face au Vitoria Guimarães, lui permettant de prendre part au sacre du Benfica en championnat. Capable de s’appuyer aussi bien sur son pied droit que sur son pied gauche, Cher Ndour est un milieu de terrain puissant (1m90) et très habile sur le plan technique. Présent à l’Euro U19 2023 à Malte avec la sélection italienne, il a participé aux trois rencontres de son équipe jusqu’à présent, inscrivant un but sur penalty lors du premier match contre Malte. Son équipe affrontera l’Espagne en demi-finale, jeudi (21h) », précise le PSG.

De son côté, le nouveau joueur parisien se réjouit de rejoindre le club de la capitale : « Je suis très ému. C’est un mélange d’émotions, mais surtout du bonheur parce que le Paris Saint-Germain est l’un des meilleurs clubs du monde avec énormément de champions et pour moi, c’est un honneur de faire partie de cette nouvelle famille. »