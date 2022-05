Le PSG version Thiago Motta, même Coco Suaudeau le regrette

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Cinq ans après, le PSG ne semble pas avoir digéré le départ de Thiago Motta. Un technicien emblématique français l'avoue.

Entraineur emblématique du FC Nantes, Jean-Claude Suaudeau s’est longuement confié dans un entretien à L’Equipe. Il y a bien sûr évoqué l’actualité des Canaris, avec cette belle saison dans le jeu et dans les résultats, le public retrouvé, ses relations avec Waldemar Kita et la finale de Coupe de France contre Nice en approche. De quoi redonner le sourire à Coco Suaudeau, souvent critique à l’égard de l’évolution du football, mais qui se reconnait un peu dans l’envie d’aller vers l’avant du FC Nantes d’Antoine Kombouaré. L’ancien joueur et entraineur en a profité pour faire le tour d’horizon de la Ligue 1, se montrant moins emballé par le jeu de Rennes, malgré son côté spectaculaire, et encore moins par ce que montre le PSG sur le terrain. Pour Suaudeau, le Paris SG est tout le contraire d’une équipe de football, et l’ancien technicien en revient même à regretter quand la formation alors entrainée par Laurent Blanc dictait le tempo des matchs avec Thiago Motta à la baguette.

Zéro collectif au PSG

« Ils sont loin. Ils sont loin de… Le collectif, j’y tiens quand même. Il y en a un que j’adorais, c’était Thiago Motta. Il marchait et donnait la balle, mais il faisait jouer tout le monde. Aujourd’hui, ils sont loin de ça. Ils ont perdu en qualité technique, ils se font parfois manger physiquement, ils sont souvent en déséquilibre », a livré Jean-Claude Suaudeau, qui surprend ainsi avec la mise en avant de Thiago Motta, qui n’était pas vraiment le type de joueur qu’il aimait entrainer. Mais comme les supporters parisiens, l’ancien coach du FC Nantes a bien compris que la pierre angulaire du PSG n’a jamais vraiment été remplacée comme taulier et distributeur de jeu. Et cela se voit dans les performances et la façon de jouer du Paris Saint-Germain.