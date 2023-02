Chelsea humilie le PSG, Ziyech ne le pardonnera pas

Le PSG ne recrutera finalement pas Hakim Ziyech. Chelsea a fait capoter le deal en envoyant des documents erronés au club de la capitale...

Alors que tout était ficelé pour son arrivée au PSG, Hakim Ziyech continuera finalement sa carrière à Chelsea. Le Marocain, qui avait pourtant passé sa visite médicale à Paris, a vu les Londoniens jouer avec ses nerfs et ceux du PSG. Selon L'Equipe, les Londoniens ont envoyé à trois reprises des documents erronés au club de la capitale pour faire capoter le deal. Ce mercredi, la LFP n'a en plus pas validé le contrat de Ziyech. Résultat, le Marocain va devoir retourner en Angleterre. Et il n'est apparemment pas chaud à l'idée de le faire...

Hakim Ziyech cannot believe his move to PSG has fallen through. Player is “incandescent”. He was messaging Todd Boehly last night pleading to get the deal done. Player still stranded in Paris. Absolutely desperate to join PSG, was even paying his own money to get the deal done.