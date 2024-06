Champion des droits TV, le PSG rigole de la crise en Ligue 1

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En attendant de savoir comment le feuilleton de l’attribution des droits TV pour la période 2024-2029 va se terminer, les clubs de Ligue 1 vont empocher les sommes de recettes télé pour la saison 2023-2024.

L’Equipe fait un point sur les sommes que les clubs de Ligue 1 vont toucher pour la saison 2023-2024 et sans surprise, c’est le Paris Saint-Germain qui va empocher le plus d’argent. Vainqueur de la Ligue 1, de la Coupe de France et du Trophée des Champions, le club de la capitale va encaisser un chèque de 60 millions d’euros, selon les indiscrétions du quotidien national. Si l’on rentre dans le détail, le PSG va encaisser 15,15 millions d’euros pour avoir remporté le championnat, près de 3 millions d’euros pour le classement sportif sur les cinq dernières années et enfin 13,5 millions d’euros pour sa notoriété. Il faut ajouter à ces montants 6,78 millions d’euros de part fixe et 4,5 millions d’euros au titre de la licence club, comme les 17 autres équipes de Ligue 1.

Droits TV : Canal+ sauvera la L1 si Labrune démissionne https://t.co/kWwMxcpH38 — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2024

Cela représente un total de 42,9 millions d’euros pour les droits domestiques. A ce montant, il faut ensuite ajouter les droits TV internationaux et sans surprise, le PSG est également le club français qui perçoit la plus grosse somme dans cette catégorie puisque la répartition des droits TV internationaux est basée sur les résultats sportifs individuels en coupe d’Europe sur les quatre dernières saisons. A ce titre, le PSG récupère 17,10 millions d’euros, ce qui représente une enveloppe totale de 60 millions d’euros. Une belle somme qui va s’inscrire dans le budget du club de la capitale pour la saison 2023-2024, qui sera clôturée le 30 juin prochain.

Le quotidien sportif ajoute par ailleurs que le budget total du PSG pour la saison arrivant à échéance est « supérieur à 800 millions d’euros » pour la seconde année consécutive, de quoi ravir Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar.