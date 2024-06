Cette pépite de Monaco crée un malaise au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne comptera pas ses sous cet été lors du marché des transferts. Luis Enrique veut continuer de recruter des pépites et en Ligue 1 si possible.

Luis Campos et Luis Enrique sont au travail afin de renforcer le PSG. L'entraineur espagnol veut pouvoir s'appuyer sur des joueurs jeunes mais déjà prêts pour le plus haut niveau. La Ligue 1 regorge de talents et le club de la capitale ne veut pas laisser passer l'occasion de les recruter. La concurrence est féroce dans certains dossiers mais les champions de France placent leurs pions. Surtout qu'il faudra remplacer Kylian Mbappé par un joueur qui peut potentiellement endosser, à terme, le statut de nouvelle star du football français. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup au Paris Saint-Germain : Maghnes Akliouche.

Akliouche au PSG, Campos prend le dossier en main`

Selon les informations de Sports Zone, le jeune monégasque est même devenu une priorité. Sur son compte X, le média a posté ces dernières heures : « Luis Campos a rencontré l'entourage de Maghnes Akliouche il y a quelques jours ! Le PSG est intéressé par le joueur et a apprécié les échos sur sa mentalité. Monaco veut le prolonger et le conserver au moins un an de plus ». La bataille va donc faire rage et l'AS Monaco sait à quoi s'en tenir. A noter qu'outre la jeune pépite de la Principauté, qui partira difficilement pour un montant inférieur à 40 millions d'euros, le Paris Saint-Germain est toujours intéressé par Désiré Doué. D'après certains échos, il existerait des dissensions entre Luis Campos et Luis Enrique. En effet, l'Espagnol préférerait une arrivée de Doué alors que le Portugais veut tenter sa chance sur le Monégasque. Reste à savoir qui aura donc gain de cause. Mais Paris se montre clair : un crack doit signer cet été pour faire oublier Kylian Mbappé.