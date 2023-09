Cet énorme coup du PSG met la rage à Jürgen Klopp

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a réalisé un superbe coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Manuel Ugarte, infatigable travailleur du milieu de terrain et déjà indispensable pour Luis Enrique.

Durant le mercato estival, Luis Campos n’a pas hésité à faire sauter la banque pour recruter Manuel Ugarte. Sans même chercher à négocier, le Paris Saint-Germain a levé la clause libératoire de l’international uruguayen d’un montant de 60 millions d’euros. Très vite, les observateurs se sont interrogés sur un tel transfert au montant élevé pour un joueur disposant d’une expérience très limitée en Ligue des Champions. Mais en l’espace de quelques matchs, Manuel Ugarte a conquis le Parc des Princes… et Luis Enrique.

Nous devons tous continuer ensemble.



On pense déjà au prochain match@PSG_inside pic.twitter.com/DQFxGRLIny — Manuel Ugarte (@manuugarte8) September 16, 2023

« Il a été une immense révélation pour beaucoup de supporters, c’est une énorme arrivée pour le PSG, Luis Campos a bien travaillé, c’est un jeune joueur qui a de la force et du caractère, il aide l’équipe, il donne de l’équilibre » s’est enflammé Luis Enrique au sujet de Manuel Ugarte, un joueur qui donne de très gros regrets à un certain Jürgen Klopp. Et pour cause, le site spécialisé Liverpool.com dévoile ce jeudi que les Reds étaient également très intéressés par le profil de Manuel Ugarte lors du mercato estival. Liverpool était en concurrence avec le PSG pour recruter celui qui brillait alors du côté du Sporting Portugal.

Liverpool regrette de ne pas avoir recruté Ugarte

Malgré un réel intérêt et un budget qui permettait aux Reds de lever la clause de Manuel Ugarte, le club a finalement opté pour Szoboszlai, Gravenberch ou encore MacAllister au milieu de terrain. Le média indique qu'à la vue du début de saison XXL réalisé par Ugarte du côté du PSG, Jürgen Klopp a quelques regrets d’autant que le profil de l’Uruguayen collait parfaitement avec le pressing intense exigé par l’Allemand sur les bords de la Mersey. Tout cela prouve que le Paris Saint-Germain a réalisé un excellent coup sur le marché des transferts avec un joueur encore très jeune et déjà performant, qui était convoité par les meilleurs entraîneurs européens.