Cet attaquant humilié lâche le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Complètement zappé par le PSG cette saison alors qu'il avait été recruté pour 35 ME un an plus tôt, Hugo Ekitike a fini par comprendre le message de ses dirigeants et accepte de quitter le PSG en janvier.

Ce n’est pas la première ni la dernière fois que le Paris SG mise gros sur un joueur offensif à potentiel sans avoir satisfaction. Mais concernant Hugo Ekitike, les choses sont allées à la fois bien vite, et dans le mauvais sens. L’attaquant de Reims était vu comme une pépite de la Ligue 1 et le PSG s’est battu avec Newcastle pour l’arracher à plus de 30 millions d’euros à l’été 2022. Avec son profil de jeune joueur capable d’être un joker offensif et de progresser au contact des Messi, Neymar et Mbappé, le Franco-Camerounais faisait même saliver les supporters, qui voyaient pour la première fois depuis longtemps le Paris SG tenter un coup dans le championnat de France.

4 buts en 32 matchs pour Ekitike

Rapidement, les problèmes se sont multipliées pour Ekitike, qui n’a pas trouvé sa place dans la rotation et n’a eu droit qu’à des petits bouts de matchs sous Christophe Galtier. Avec quatre buts en 32 matchs, le natif de Reims n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Mais la douche froide est venue de cet été, quand Luis Enrique lui a dit qu’il ne comptait pas du tout sur lui, et les venues de Gonçalo Ramos, Randal Kolo-Muani et Marco Asensio ont confirmé que le PSG allait avancer sans lui. Poussé dehors, il a refusé de partir en espérant inverser la tendance, mais a bien compris que c’était peine perdue, lui qui n’a même pas été inscrit sur la liste des joueurs utilisables en Ligue des Champions.

Trois mois après cet été mouvementé, Hugo Ekitike a fait son deuil du PSG. Selon 90min, l’ancien de Reims accepte désormais de devoir partir cet hiver, et a même de grandes chances de retrouver la piste menant à Newcastle. Son profil plait en tout cas en Premier League avec également West Ham et Crystal Palace qui sont sur les rangs. La vente pourrait difficilement atteindre le montant déboursé par le PSG, même si les clubs anglais sont bons payeurs, et que la concurrence entre eux pourrait permettre à Paris de sauver la face dans ce dossier qui a de grandes chances de rester un échec coûteux pour tout le monde.