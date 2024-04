Ce joueur du PSG que Luis Enrique avoue maltraiter

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La concurrence est terrible au PSG et Luis Enrique avoue qu'un joueur qui fait de gros efforts mériterait de jouer plus. Mais pour le moment, c'est du banc de touche que Gonçalo Ramos suit la plupart des matchs.

La composition de l’attaque du PSG pour les grands matchs est toujours difficile à trouver. En effet, Luis Campos a fait venir l'été dernier deux avant-centres qui cartonnaient dans leur club et marchaient bien avec leur sélection : Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos. Les deux hommes étaient prédestinés pour se tirer la bourre afin de savoir lequel des deux allait être titulaire en pointe. La réponse est simple : aucun des deux. Finalement, Luis Enrique a opté pour un système hybride, même si le Portugais revient fort après avoir connu un gros virus au début de l’hiver qui l’a affaibli. Désormais, il marque régulièrement et revient clairement en forme, à l’image de son but inscrit contre l’OM au Vélodrome.

Luis Enrique est ravi de l'avoir

💬 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗘𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 : « 𝗨𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 »



Le coach a répondu aux questions des médias avant #PSGCF63 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 5, 2024

Un tel rendement mériterait certainement un changement de statut au sein du PSG, mais cela ne semble pas facile à envisager pour Luis Enrique, qui continue à faire confiance à une animation sans véritable avant-centre de métier. L’entraineur parisien l’a avoué ce vendredi en conférence de presse, c’est une décision un peu injuste pour Gonçalo Ramos, qui mériterait plus de temps de jeu, ce qu’il ne peut pas réellement avoir au PSG. « Si je dois vous parler de Gonçalo Ramos, je peux dire qu’il a une ambition sans faille. Je suis très content de l’avoir dans mon effectif, il est toujours prêt à aider l’équipe qu’importe sa position. Il mériterait plus de temps de jeu. Mais c’est un club de très haut niveau. Les joueurs se partagent le temps de jeu. Très content de l’avoir dans l’effectif », a livré Luis Enrique, pour qui l’ancien du Benfica Lisbonne est victime de la qualité de ses coéquipiers et de la terrible concurrence. Il n’empêche que, petite consolation pour lui, il a dépassé Kolo-Muani dans la hiérarchie des attaquants si jamais un avant-centre est demandé sur le terrain en sortie de banc. A l’international portugais de continuer sur cette voie pour espérer avoir son mot à dire, notamment quand Kylian Mbappé ne sera plus au PSG la saison prochaine.