Ce joueur du PSG fait saliver au mercato, c’est un mystère

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Toujours joueur du Paris Saint-Germain malgré un temps de jeu plus que famélique depuis plusieurs saisons, Layvin Kurzawa va faire ses valises lors du prochain mercato estival.

Layvin Kurzawa vit probablement ses derniers mois sous le maillot parisien. Sauf énorme retournement de situation, le latéral gauche quittera effectivement le club de la capitale française de manière libre et gratuite l’été prochain. Il faut dire que depuis quelques saisons, le joueur de 31 ans ne fait plus partie des plans du PSG. Recruté pour 25 millions d’euros à Monaco en 2015, Kurzawa est considéré comme un sacré flop à Paris. Entré en jeu pour 8 minutes face à Strasbourg en Ligue 1 en début de saison, l’ancien Monégasque n’a plus joué depuis octobre. Pire encore, depuis l’exercice 2021-2022, le défenseur français n’a disputé que… deux matchs sous le maillot du PSG.

Il continue pourtant à toucher un énorme salaire de 500 000 euros. Un sacré fardeau que Paris doit en partie à Leonardo. Pour rappel, Kurzawa arrivait déjà en fin de contrat en juin 2020, mais le directeur sportif du PSG de l’époque avait décidé de le prolonger de 4 ans avec une revalorisation salariale à la clé alors qu’il ne faisait plus partie des plans du PSG. Depuis sa prolongation de contrat, Kurzawa a donc coûté beaucoup plus d’argent qu’il n’en a rapporté au club vu son temps de jeu quasi nul.

Des clubs espagnols rêvent de Kurzawa

🔴🔵 En fin de contrat le 30 juin au PSG, Layvin Kurzawa est sur les tablettes de différents clubs espagnols, dont le Betis Séville.

Discussions concrètes engagées avec le club andalou, mais pas que.



Dossier à suivre ces prochaines semaines. pic.twitter.com/l19cyyVbjg — Saber Desfarges (@SaberDesfa) March 24, 2024

Quoi qu’il en soit, le latéral gauche fera très probablement ses valises l’été prochain. Mais pour aller où ? D’après les informations de Saber Desfarges, l’ancien international tricolore a déjà quelques touches en Europe. « Layvin Kurzawa est sur les tablettes de différents clubs espagnols, dont le Betis Séville. Discussions concrètes engagées avec le club andalou, mais pas que », a expliqué le journaliste sur Twitter. Une information confirmée par l’agent du joueur. « Des clubs espagnols sont intéressés, je suis toujours convaincu que Layvin est un joueur de haut niveau. Nous sommes également intéressés par Gérone, avec un effectif expérimenté, une belle région et un club qui joue au foot. Plusieurs clubs ont proposé leur projet à Layvin, nous prendrons le temps de faire un choix cohérent », a expliqué le représentant de Kurzawa auprès de Fabrizio Romano.

En tout cas, ces rumeurs font couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux, et notamment chez les supporters du PSG qui se demandent comment un club des grands championnats européens peut encore s’intéresser à Kurzawa alors que ce dernier n’est pratiquement plus footballeur depuis trois ans…