Ce club n'achète que des défenseurs français, le PSG va pleurer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un jeune défenseur central de haut niveau dans l’optique du mercato estival, le PSG a fait de Leny Yoro sa priorité. Mais le Real Madrid est aussi sur le coup, au même titre que Chelsea.

Chaque jour ou presque, la presse espagnole évoque le dossier Leny Yoro. Il faut dire que du haut de ses 18 ans, l’international espoirs français est l’un des joueurs les plus prometteurs d’Europe à son poste. En quête d’un défenseur central à fort potentiel lors du prochain mercato, le Paris Saint-Germain fait du Lillois sa cible n°1. Luis Campos est raide dingue du joueur et a tenté de le recruter dès le mois de janvier à Lille, mais il s’est heurté au refus catégorique du président nordiste Olivier Létang. Le Paris SG a maintenu le contact avec les Dogues et avec le joueur avec l’espoir de rafler la mise l’été prochain.

☎️ El Real Madrid lidera la carrera sobre PSG y Chelsea por Leny Yoro, joven central del Lille.#Transfers #Mercato pic.twitter.com/b5HHqqxmUV — Aaron Domínguez (@Aaronvalden77) March 20, 2024

Dans ce dossier, la concurrence du Real Madrid pourrait faire mal au PSG car d’après les médias espagnols, la préférence du joueur va pour l’instant vers le club merengue. Mais d’après les informations du journaliste Aaron Dominguez, un troisième club est entré dans la bataille. Après avoir recruté Malo Gusto, Benoit Badiashile ou encore Axel Disasi, Chelsea s’intéresse à un nouveau défenseur français en la personne de Leny Yoro. L’entraîneur londonien Mauricio Pochettino est un grand fan du n°15 de Lille et a fait savoir à ses dirigeants qu’il aimerait le recruter afin d’en faire l’un de ses tauliers défensifs la saison prochaine. Un concurrent de plus pour le PSG, qui va devoir trouver de sérieux arguments sportifs et financiers pour convaincre Leny Yoro de rejoindre la capitale française. D’autant que d’ici le mercato, d’autres clubs ont le temps de manifester leur intérêt pour recruter celui qui devrait disputer les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France en juillet prochain.