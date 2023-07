Campos viré, Maldini le remplace, le PSG prépare la suite

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se montre on ne peut plus actif ces dernières semaines sur le marché des transferts. Le club de la capitale a pas mal de dossiers à régler et n'en est pas à une surprise près.

A Paris, la tension est à son comble depuis quelques jours. ll faut dire que le club de la capitale a fait fort en décidant d'écarter Kylian Mbappé de sa tournée au Japon et en Corée du Sud. Le champion du monde 2018 est mis dos au mur par le PSG, qui souhaite voir le joueur prolonger ou alors partir dès cet été. Un nouveau feuilleton pas forcément évident à gérer dans un mercato déjà très mouvementé. Ce dernier pourrait voir des têtes tomber si jamais les objectifs ne sont pas remplis. Luis Campos le sait et pourrait voir son poste de conseiller sportif menacé. Et en cas de départ, le PSG a apparemment déjà trouvé son remplaçant.

Maldini au PSG, ça chauffe

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG a fait une offre à Paolo Maldini, ancien directeur technique de l'AC Milan. La légende italienne cherche un nouveau projet et le club de la capitale pourrait être la destination parfaite. Le journaliste précise que Maldini a aussi reçu une offre de la sélection italienne, mais que la nature du poste n'est pas exactement connue. Nul doute qu'elle sera similaire à ce que faisait Maldini à l'AC Milan. L'ancien défenseur a quitté le club lombard ces dernières semaines, pour le plus grand malheur de certains joueurs de l'équipe. Maldini va donc désormais faire son choix.

Une arrivée au PSG signifierait le départ de Luis Campos et une collaboration avec Luis Enrique. Sauf surprise, le club de la capitale renouerait alors avec son passé de joueurs recrutés en Italie. A moins que Jorge Mendes vienne y mettre son grain de sel. En tout cas, ce n'est sans doute pas la dernière fois que le nom de Maldini est associé à celui du Paris Saint-Germain.