C’est tendu avec Nuno Mendes, le PSG arrête tout

Par Eric Bethsy

Mécontent de l’offre présentée par ses dirigeants, Nuno Mendes ne s’estime pas suffisamment valorisé au Paris Saint-Germain. Le latéral gauche attend une bien meilleure proposition salariale avant de prolonger son contrat. Mais la direction n’est pas du tout sur la même longueur d’onde.

Ça ne s’arrange pas entre Nuno Mendes et le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en 2026, le latéral gauche de 22 ans discutait d’une prolongation avec ses dirigeants. Mais les négociations n’ont pas abouti. Au contraire, leurs échanges ont provoqué des tensions. Le Portugais réclame un salaire à la hauteur de son statut de titulaire. Des exigences apparemment trop élevées aux yeux de la direction. Et comme souvent dans ce genre de situation, des rumeurs de départ sont vite apparues.

On parle d’un intérêt du Bayern Munich en cas de départ d’Alphonso Davies l’été prochain. Et surtout d’une approche concrète de Manchester United dont le manager Ruben Amorim a connu Nuno Mendes au Sporting Portugal. Dans la mesure où le Parisien se retrouvera à un an de la fin de son contrat au terme de la saison, ces bruits de couloirs ne peuvent pas laisser le Paris Saint-Germain insensible. Mais à l’heure actuelle, les deux parties ne se rapprochent absolument pas, révèlent nos confrères de RMC.

Nuno Mendes prêt à discuter

La source parle plutôt de contact rompu. Furieux, l’entourage de Nuno Mendes reste ouvert à la discussion afin d’obtenir le salaire demandé. Mais le club de la capitale n’envisage pas cette hypothèse. Le média se montre néanmoins confiant quant au dénouement de ce dossier. Il faut dire que l’international portugais, malgré ses blessures à répétition, représente un cadre et une valeur sûre pour le Paris Saint-Germain. En cas de départ de Nuno Mendes, il sera difficile de trouver un latéral gauche aussi tranchant sur le plan offensif.