C'est parti pour l'énorme transfert de l'hiver au PSG

Lille en réclamait 80 millions d'euros pour faire fuir les prétendants, mais cela n'a pas marché avec le PSG. Le travail en sous-marin pour convaincre Leny Yoro de signer marche, et le LOSC doit négocier pour cet énorme transfert en vue.

Le PSG, plutôt discret la semaine dernière, est reparti ce lundi avec la grande ambition de recruter Leny Yoro. Une mission compliquée pour Luis Campos, qui connait bien les arcanes lilloises, voit aussi que le président du LOSC, Olivier Letang, se montre très exigeant sur le plan financier. L’idée pour les Dogues n’est clairement pas de vendre leur jeune défenseur central, auteur d’une première partie de saison épatante, et qui ne cesse de progresser. Mais en cas d’offre folle, équivalente à la moitié du budget lillois par exemple, cela pourrait se décanter. Actuellement, le natif de Saint-Maurice (94) est évalué à 25 millions d’euros, mais le LOSC n’entend pas se séparer d’un joueur qui fait saliver toute l’Europe à 18 ans, pour moins de 80 millions d’euros. Un chiffre assez fou qui laisse place à une marge de négociations.

Yoro passe chez Jorge Mendes, ça sent pour le PSG

Surtout que le joueur commence à être tenté par l’idée de quitter Lille. Il vient de changer d’agent pour rejoindre Jorge Mendes, dont on connait ses entrées au Paris SG. Un choix pas anodin qui force tout le monde à se mettre autour d’une table. Ainsi, Foot Mercato annonce qu’une réunion est prévue cette semaine entre les dirigeants du PSG et ceux du LOSC. Si la volonté commune de trouver un accord sur un transfert se confirme, alors il sera temps de parler gros sous et de trouver un deal qui convient à tout le monde. Le Paris SG est en tout cas extrêmement motivé, et estime avoir besoin d’un défenseur central de manière urgente, pour tout de suite et aussi pour l’avenir, ce que représente Leny Yoro.

L’emballement de ce dossier est donc fortement possible, même si cela dépendra aussi des exigences lilloises, qui peuvent se montrer très gourmands. Voire trop. Mais entre l’appétit et les moyens financiers du PSG, et la volonté du joueur de plus en plus pressante de s’en aller, le gros transfert de l’hiver pourrait commencer à prendre forme dans les prochains jours.