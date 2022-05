Xavi Simons et le PSG, bientôt une bonne nouvelle

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG ne fait pas souvent jouer ses jeunes pépites du centre de formation ces dernières années, provoquant un exil chez certaines d'entre elles. Toutefois, Luis Campos veut mettre fin à cela et ça a déjà commencé avec Xavi Simons.

Dans le football tout va vite, et plus encore au PSG. Il y a quelques semaines, on parlait déjà du départ de Kylian Mbappé et finalement le Français vient de prolonger dans la capitale. En parallèle, le club parisien est menacé pour la plupart de ses jeunes joueurs qui ne bénéficient pas d'assez de temps de jeu au PSG. Edouard Michut se verrait bien ailleurs et le doute était aussi permis pour l'avenir de Xavi Simons à Paris. Le jeune néerlandais n'est utilisé qu'à de rares occasions par Mauricio Pochettino, ce qui aurait pu le pousser à suivre la trajectoire de Michut mais aussi des Kouassi, Nkunku ou encore Coman les années précédentes.

Xavi Simons veut s'installer au PSG

Cependant, la tendance est à une suite de l'aventure pour Xavi Simons au PSG et même à une prolongation. C'est ce qu'indique le journaliste de France Bleu Hérault Fabien Guyon qui parle même d'une prolongation imminente du jeune prodige avec le club parisien. Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a aussi confirmé cette information. Celui qui a souvent montré son talent avec les équipes de jeunes, notamment en Youth League, aurait eu des garanties concernant un temps de jeu supérieur la saison prochaine.

Paris Saint-Germain board have been working on Xavi Simons’ contract extension for months… and the plan has not changed. ⤵️ #PSG



Just waiting for the final step to complete the agreement. https://t.co/vVj6MYAnbK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2022

« Le conseil d'administration du Paris Saint-Germain travaille depuis des mois sur la prolongation du contrat de Xavi Simons… et le plan n'a pas changé. Ne reste plus qu’une étape pour finaliser l’accord », a commenté Fabrizio Romano sur Twitter. Xavi Simons n'a bénéficié que d'une titularisation en Ligue 1 cette saison pour six matches joués et un total de 128 minutes disputées seulement. Un bilan bien maigre qui peut affecter sa progression future mais c'est finalement Luis Campos qui a décanté le dossier. La discussion qu'a eu le jeune néerlandais avec le futur directeur sportif parisien a fait la différence. Reste maintenant à tenir parole et à intégrer plus régulièrement Xavi Simons dans le noyau parisien. Une chose peu évidente au vu de la concurrence actuelle et de celle qui pourrait arriver lors du mercato estival.