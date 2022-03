Bye-bye Di Maria, le PSG fonce sur Mahrez !

Dans : PSG.

En fin de contrat au mois de juin, Angel Di Maria se dirige vers un départ du PSG, qui pense à Riyad Mahrez pour le remplacer.

Titulaire à Nice en l’absence de Kylian Mbappé, suspendu, Angel Di Maria n’a pas marqué des points. A l’approche du match contre le Real Madrid, l’international argentin a manqué l’occasion de mettre le doute dans l’esprit de Mauricio Pochettino. Plus globalement, Angel Di Maria a très peu de chances d’obtenir une offre de prolongation de contrat de la part de la direction du PSG. Et pour preuve, le club de la capitale songe déjà à l’identité de son successeur. A en croire les informations de Foot Mercato, un joueur fait l’unanimité au sein du Paris Saint-Germain. Il s’agit de Riyad Mahrez, auteur de 21 buts toutes compétitions confondues sous les couleurs de Manchester City.

Mahrez priorité du PSG pour l'après Di Maria

Pas toujours titulaire dans l’esprit de Pep Guardiola cette saison, Riyad Mahrez pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui vise un renfort de poids en attaque pour compenser le départ d’Angel Di Maria. Estimé à environ 40 millions d’euros par Manchester City, Riyad Mahrez n’est cependant pas uniquement ciblé par le PSG. En effet, le média spécialisé dévoile que Chelsea est également très attentif à la situation de Riyad Mahrez et pourrait passer à l’offensive dans les semaines à venir. Mahrez, qui dispose d’une expérience solide en Premier League avec une longue aventure à Manchester City mais également un titre de champion d’Angleterre à Leicester, pourrait être tenté par le projet de Chelsea mais écoutera la proposition de Paris.

Au PSG justement, l’avenir d’Angel Di Maria ne fait quasiment plus aucun doute. Selon les informations d’El Nacional, l’agence qui s’occupe des intérêts de l’Argentin du PSG a commencé à proposer les services du joueur à travers toute l’Europe. La Juventus Turin, l’Atlético de Madrid le FC Barcelone auraient été contacté. Xavi, qui mise sur le recrutement d’Erling Haaland voire sur le retour de Lionel Messi, a d’ores et déjà fait savoir à son président Joan Laporta qu’il ne souhaitait pas faire venir Angel Di Maria. De leur côté, les dirigeants de l’Atlético de Madrid et surtout de la Juventus Turin réfléchissent à l’opportunité. On le sait, la Vieille Dame est spécialisée dans le recrutement de joueurs libres même si les récents coups tentés en ce sens (Ramsey par exemple) n’ont pas véritablement été concluants.