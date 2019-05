PSG : Pour le Paris SG, Mbappé ne fait pas le poids contre Neymar

Dans : PSG, Mercato.

En quête de renforts à plusieurs postes, le Paris Saint-Germain sera actif pendant le marché des transferts.

Cela risque de bouger assez rapidement dans la capitale, où l’entraîneur Thomas Tuchel exige plusieurs recrues de qualité. Reste à savoir si l’Allemand ne sera pas privé d’un de ses joueurs majeurs, lui qui refuse de garantir la présence de Neymar et Kylian Mbappé la saison prochaine. Il faut dire que les deux hommes font l’objet de nombreuses rumeurs. Mais c’est plus précisément du côté de l’attaquant français que se situe le danger selon Nabil Djellit.

« Neymar ou Mbappé, qui va être le feuilleton de l’été ? Si je n’ai pas rêvé, celui qui a ouvert la porte à un départ publiquement, c’est Kylian Mbappé. Celui qui est le plus courtisé au mercato et qui est le plus dragué par le Real Madrid, ce n’est pas Neymar… c’est bien Kylian Mbappé, là encore, a insisté le journaliste sur la chaîne L’Equipe. D’autant que c’est le plus jeune, c’est également celui qui a la plus grosse valeur marchande. »

Neymar, la vraie star mondiale

Et surtout, le PSG ne considère toujours pas l’ancien Monégasque comme sa grande star. « Dans la tête des dirigeants parisiens, le joueur clé et le produit phare au niveau du marketing reste Neymar, a commenté notre confrère. Nous, on a une vision franco-française avec Mbappé mais à l’échelle mondiale quand vous vous promenez, la "marque" la plus forte, c’est Neymar ! » Quoi qu’il en soit, le champion de France n’a l’intention de vendre aucun des deux.