Bruno Guimaraes au PSG, le Qatar prépare un coup énorme

L’été prochain, Bruno Guimaraes sera l’une des priorités du PSG sur le marché des transferts. A en croire la presse anglaise, le Qatar est « confiant » quant à ses chances de rafler la mise.

Depuis plusieurs semaines, l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Bruno Guimaraes est connu de tous et il a même été question d’une offensive dès cet hiver de la part du club de la capitale pour recruter l’international brésilien. Newcastle a rapidement fermé la porte au départ de son meilleur joueur. En revanche, il sera très difficile pour ne pas dire impossible de retenir l’ancien Lyonnais au-delà de la saison en cours pour les Magpies. Le PSG est très intéressé par son profil au même titre que le Barça ou encore le Real Madrid.

D’après les informations du Mirror, l’intérêt parisien est de plus en plus important et le club de la capitale ferait de Bruno Guimaraes sa priorité absolue pour les mois à venir. L’état-major du Paris Saint-Germain serait d’ailleurs « confiant » à l’idée de rafler la mise lors du prochain mercato estival dans le dossier du milieu défensif de Newcastle, dont le contrat comporterait une clause libératoire estimée à 120 millions d’euros et valable à compter de juin 2024.

Le PSG en pole pour Bruno Guimaraes ?

Une aubaine pour le club de la capitale, qui n’aurait pas besoin de négocier avec les propriétaires saoudiens de Newcastle et qui aurait simplement à payer la clause et à se mettre d’accord contractuellement avec le joueur. Le Mirror indique que malgré l’intérêt du PSG, le Real Madrid est également très attentif à la situation d’un joueur au profil qui plait partout en Europe. Mais le club merengue a déjà Camavinga, Tchouaméni ou encore Kroos et Valverde à ce poste et ne fait pas du recrutement d’un top player une priorité à ce poste. A moins qu’un nouveau cador tel que le Bayern ou Manchester City se positionne, le Paris Saint-Germain pourrait donc avoir le champ libre pour récupérer un joueur qui fait partie désormais des meilleurs à son poste et qui en plus connait à la fois la Ligue 1 et la Ligue des Champions.