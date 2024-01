Bruno Guimaraes au PSG, le Qatar a dit non ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique le voulait, mais le PSG a dit non. Bruno Guimaraes ne devrait pas signer à Paris cet hiver, les finances du club de la capitale étant proche de la limite avec le fair-play financier.

L’idée de faire une recrue d’ampleur en ce mois de janvier pour aider le Paris SG à arriver encore plus fort en Ligue des Champions a clairement donné envie à Luis Enrique, qui était derrière ce projet de faire signer Bruno Guimaraes. Le milieu de terrain de Newcastle représente un gros investissement financier, mais aussi un joueur solide et toujours en pleine progression qui pouvait changer le visage de l’équipe parisienne. Newcastle n’était même pas totalement opposé à son départ, car sa vente aurait permis d’équilibrer en un coup la santé financière du club anglais. Mais justement, c’est cet équilibre financier et le montant à dépenser pour faire venir Bruno Guimaraes qui a mis un terme à toute discussion du côté du PSG.

Bruno Guimaraes, c'est trop cher pour le PSG

🚨NOVAS INFORMAÇÕES SOBRE BRUNO GUIMARÃES-PSG! 🚨 Segundo apuração do nosso @marcelobechler , o negócio não vai acontecer nessa janela. O brasileiro ainda é plano A de Luis Enrique, mas o fair play financeiro faz o clube não querer se comprometer com uma transferência dessa no… pic.twitter.com/zIvAgoYLg9 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 9, 2024

TNT Sport et son journaliste brésilien Marcelo Bechler, ont annoncé que le PSG avait totalement renoncé à faire venir l’ancien lyonnais. Pour le faire signer, il fallait débourser un montant de 115 millions d’euros, qui correspond à une sorte de clause libératoire convenu entre Guimaraes et Newcastle. Même avec un règlement en trois fois, l’accord aurait trop fragilisé la santé économique et notamment le respect du fair-play financier, ont jugé les propriétaires du Paris SG. Pour le moment, ce n’est en tout cas pas envisageable et la piste menant au Brésilien est à l’abandon. De son côté, Bruno Guimaraes avait envoyé des messages troublants, son épouse ayant fait des clins d’oeil à la vie parisienne qui semble la tenter, mais le joueur a de son côté refusé de se mouiller dans ce dossier tant qu’il n’était pas bien avancé. Avec le recul, il aura eu bien raison puisque le PSG ne semble pas désireux d’aller plus loin à l’heure actuelle.

Même s’il ne faudrait pas un souci de plus au milieu de terrain pour provoquer l’agacement d’un Luis Enrique qui estime être trop juste dans ce secteur de jeu.