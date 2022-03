Bruce Grannec créé la polémique avec Marco Verratti

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche à l’occasion du match entre le PSG et Bordeaux (3-0), Neymar et Lionel Messi ont essuyé les sifflets des supporters parisiens.

Les deux stars du Paris Saint-Germain ont sans conteste été les deux joueurs les plus sifflés par le public du Parc des Princes dimanche après-midi lors du match entre le PSG et les Girondins de Bordeaux. A travers le monde, les sifflets à l’encontre de Lionel Messi ont énormément fait réagir. Cela étant, il n’est pas normal que l’international argentin soit conspué ainsi tandis que d’autres joueurs du PSG passent à travers les gouttes des critiques, notamment sur les réseaux sociaux. C’est l’avis de Bruce Grannec, lequel a publié sur son compte Twitter que selon lui, des joueurs tels que Marco Verratti ou encore Achraf Hakimi méritaient au moins autant de sifflets que Lionel Messi de la part des supporters du Paris Saint-Germain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

« Ça siffle Messi qui vient d'arriver alors que y a des mecs qui ont mangé 10 remontada au PSG mais eux faut pas les siffler... La seule recrue cette saison qui est irréprochable c'est Nuno Mendes ! » a publié le supporter parisien, champion du monde de jeux vidéo et suivi par près de 300.000 followers sur les réseaux sociaux. Avant de poursuivre. « Verratti est loin d'être irréprochable depuis qu'il est au PSG, faut arrêter de le faire passer pour le joueur parfait hein... Et Hakimi c'est une saison moyenne rien de fou, à l'Inter c'était bien plus fort ! Verratti investissement irréprochable ? Je pense que là c'est un ras le bol général, c'est pas que les deux matchs et à ce niveau là il est tout sauf irréprochable... » a-t-il publié, visiblement agacé de voir qu’un joueur tel que Marco Verratti soit épargné à ce point.

Les supporters du PSG se déchirent sur Verratti

En s’attaquant à l’international italien, Bruce Grannec s’est attaqué à l’un des chouchous des supporters du Paris Saint-Germain. Ce qui a donné lieu sur les réseaux sociaux à de multiples réactions de supporters totalement sidérés que Marco Verratti soit dans le viseur du spécialiste des jeux vidéo de football. « Verratti a été le meilleur milieu des 2 équipes sur la double confrontation, c'est le plus irréprochable des 2 matchs après Mbappé. Il a tout donné, et comme toute l'équipe, il a été moins bon les 30 dernières minutes, mais en aucun cas il doit être sifflé », « Verratti est justement le joueur à qui on peut faire aucun reproche quand il est sur le terrain, combien de passes ratés ? Combien de duels gagnés ? Et Hakimi est quand à lui là meilleur recrue il est juste mal utilisé et aucune combinaison sur son côté et malgré ça il est fort » ou encore « Bruce tu te trompes de combat. Verratti ce qu’il fait a côté de ça vie j’en est rien a foutre et c’est pas notre problème si il est performant. Et crois moi qu’il passe très très très rarement à côté d’un match » peut-on lire sur Twitter, où les supporters du PSG sont plus divisés que jamais à l’heure où le club traverse l’une de ses plus grosses crises de l’ère QSI.