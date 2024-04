PSG ‍: Mbappé et Dugarry, un radical changement

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Christophe Dugarry avait dézingué Kylian Mbappé après le quart de finale aller entre le PSG et Barcelone. L’animateur de RMC a fait la paix avec l’attaquant parisien après la qualification du club de la capitale.

Il y a près d’une semaine, Christophe Dugarry n’avait pas raté Kylian Mbappé après la prestation fantomatique de l’avant-centre parisien face au FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions. « On a le droit de rater des matches, de rater des passes. On a le droit d’être nul. Mais le comportement, l’attitude de ce garçon hier est tout bonnement scandaleuse. C’est un scandale pour le foot, c’est un manque de respect » avait notamment lâché l’ancien attaquant de l’Equipe de France et des Girondins de Bordeaux dans l’émission de Jérôme Rothen. Mardi soir au stade olympique de Montjuic, Kylian Mbappé a livré une performance d’une bien meilleure facture.

Impliqué dans les efforts de son équipe, décisif avec deux buts, le capitaine de l’Equipe de France a retrouvé grâce aux yeux de l’ancien animateur de ‘Team Duga’. Dans l’After Foot, le champion du monde 1998 a salué la prestation de Kylian Mbappé, même s’il estime que l'attaquant du Paris Saint-Germain est encore très loin de son meilleur niveau. « Kylian Mbappé a fait son match, il a été dans son match, je l’ai senti concerné, je l’ai senti appliqué et investi. Après, on est loin du grand Kylian Mbappé, on est loin de ses grandes prestations mais dans ce genre de match, ce n’est pas le plus grave parce que ses partenaires ont su être à la hauteur et certains plus qu’à la hauteur pour compenser un Mbappé moyen actuellement » a lancé Christophe Dugarry sur les ondes de RMC, avant de poursuivre.

Christophe Dugarry salue la réaction de Kylian Mbappé

« Mais ce que j’avais regretté de ne pas voir au match aller, je l’ai dit et redit, c’est qu’on a le droit d’être nul mais on n’a pas le droit de manquer d’envie et de manquer de grinta. C’est ce que j’avais constaté au match aller. Là sur le retour, il avait cette envie et cette grinta dans quelques duels, il s’est impliqué, il a fait des efforts, des appels. Je l’ai vu concerné et c’est ce que je demandais. Mbappé a le droit d’être mauvais, le pauvre il a fait deux têtes, on aurait dit un gamin de 7 ans. Son jeu de tête est nul. Mais il s’est battu » a salué Christophe Dugarry, qui a globalement apprécié la prestation réalisée par Kylian Mbappé sur la pelouse du stade olympique de Montjuic mardi soir. Une performance à rééditer voire à améliorer en demi-finale, où le PSG aura besoin de son numéro 7 en grande forme pour éliminer le Borussia Dortmund, qui est venu à bout de l’Atlético de Madrid mardi soir à la surprise générale.