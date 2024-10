Bradley Barcola a un gros problème au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Irrésistible en Ligue 1, où il empile les buts, Bradley Barcola est pour le moment plus en difficulté en Ligue des Champions comme le démontre le match entre le PSG et le PSV Eindhoven mardi au Parc des Princes.

Déjà auteur de 7 buts depuis le début de la saison, Bradley Barcola s’impose comme le joueur le plus efficace du Paris Saint-Germain depuis le départ de Kylian Mbappé. Mais à lui seul, l’international français illustre les problèmes du Paris SG puisque pour l’instant, le joueur formé à l’OL n’a pas encore trouvé le chemin des filets en Ligue des Champions. Fort avec les faibles et faible avec les forts, Barcola va vite devoir déchirer cette étiquette que sont doucement en train de lui coller certains supporters et observateurs.

Mais pour Laurent Perrin, chef de service sports du Parisien, le problème principal ne vient pas de Bradley Barcola mais bien de l’animation qui est autour de lui. Le spécialiste du journal francilien estime notamment que le gros manque au poste de numéro neuf au PSG est très fortement préjudiciable à Bradley Barcola.

Barcola serait meilleur avec un avant-centre

« Barcola a 22 ans et joue au plus haut niveau depuis seulement un an. Il possède un truc différent des autres joueurs. Il va dominer la Ligue 1, il est déjà incontournable en équipe de France. Mais il doit maintenant passer le cap de la Ligue des champions. Son problème, c’est que l’attaque du PSG est tellement faible dans l’axe que les adversaires peuvent facilement bloquer son couloir. C’est pour ça qu’il a été transparent hier et à Arsenal. Et même si c’est un joueur exceptionnel, il n’est pas et ne sera jamais Mbappé. Mais sa marge de progression est immense et un jour, j'en suis sûr, il sera fort avec les forts » a commenté le journaliste lors d'un échange avec les lecteurs du Parisien.

Ce dernier est persuadé que Bradley Barcola serait plus dangereux en Ligue des Champions s’il avait à ses côtés un pur avant-centre. Ce qui n’était pas le cas à Arsenal il y a un mois, ni mardi soir face au PSV puisque c’est Kang-in Lee qui occupait ce rôle. Un problème qu’il va vite falloir régler pour Luis Enrique, au risque de frustrer son meilleur joueur dans la forme du moment.