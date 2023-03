Bientôt viré du PSG ? Galtier fait rêver l’Angleterre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Plus menacé que jamais au PSG en raison des mauvais résultats en Ligue des Champions, Christophe Galtier garde une belle cote en Europe.

Un an à la tête du Paris Saint-Germain et puis s’en va ? L’avenir de Christophe Galtier s’écrit plus que jamais en pointillés dans la capitale française. Et pour cause, les mauvais résultats en Ligue des Champions mais aussi en Coupe de France ont menacé l’ex-entraîneur de Lille. En interne, personne n’a été convaincu par Christophe Galtier, lequel peine également à faire l’unanimité en raison du jeu assez pauvre du PSG et de l’irrégularité de l’équipe parisienne en championnat. Malgré les hauts et les bas cette saison, Christophe Galtier garde une belle cote en Europe. Dans le viseur de Naples il y a quelques mois, l’entraîneur du Paris Saint-Germain est également apprécié en Angleterre, où un cador s’intéresse de près à lui selon les informations recueillies par le London Evening Standard. Il s’agit de Tottenham, qui vient tout juste de renvoyer Antonio Conte et qui cherche activement son entraîneur pour la saison prochaine.

Christophe Galtier dans la short-list de Tottenham

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tottenham Hotspur (@spursofficial)

Les dirigeants des Spurs ne souhaitent pas se précipiter pour nommer leur nouvel entraîneur, quitte à laisser l’intérimaire Cristian Stellini en place jusqu’à la fin de la saison. Le choix de Daniel Levy pour la saison prochaine sera en revanche crucial et plusieurs pistes sont creusées par le président de Tottenham. Christophe Galtier est donc ciblé, au même titre que Mauricio Pochettino, Roberto de Zerbi et Julian Nagelsmann, tout fraichement renvoyé par le Bayern Munich. Des profils de coachs bien différents, qui prouvent que Tottenham se cherche et hésite dans la direction à suivre. La piste Christophe Galtier ne manquera pas en tout cas de surprendre en Angleterre, où les supporters des Spurs ont peu de chances d’être favorables à sa venue au vu des mauvais résultats obtenus au Paris Saint-Germain et de sa faible expérience en Europe et notamment en Ligue des Champions. A ce jour, il semblerait de toute façon que la priorité se nomme Julian Nagelsmann. Mais il est clair que Christophe Galtier est un plan B à ne pas négliger pour la direction de Tottenham dans sa recherche du futur entraîneur.