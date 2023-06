Bernardo Silva sur le départ, Man City bloque le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prêt à quitter Manchester City après le triplé réussi cette saison, Bernardo Silva n’est pas insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain. Le milieu offensif a entamé des discussions encourageantes avec le club de la capitale. Mais ses dirigeants ne feront rien pour faciliter ce transfert.

Si Bernardo Silva souhaite quitter Manchester City, ce n’est évidemment pas lié à sa situation sportive. Le milieu offensif a été l’un des grands artisans du triplé des Citizens et possède les faveurs du manager Pep Guardiola. En réalité, c’est plutôt son manque d’épanouissement en Angleterre qui explique ses envies d’ailleurs. Le Portugais n’a donc pas fermé la porte au Paris Saint-Germain lorsque son compatriote Luis Campos l’a contacté.

Il se murmure que le conseiller football a entamé des discussions positives avec Bernardo Silva. Et que Manchester City serait prêt à transférer son joueur à condition de récupérer un montant convenable. Mais comme on pouvait s’y attendre, les obstacles sont nombreux pour le Paris Saint-Germain. Tout d’abord, même si le FC Barcelone n’a pas les moyens de rivaliser, le champion de France a affaire à un sérieux concurrent, à savoir le club saoudien d’Al-Hilal.

Et pour ne rien arranger, le club mancunien vient de transmettre une nouvelle offre de prolongation à son milieu offensif sous contrat jusqu’en 2025. Manchester City espère ainsi retenir Bernardo Silva et l’empêcher d’atterrir au Paris Saint-Germain. En effet, les Citizens ne font rien pour faciliter les discussions avec le pensionnaire du Parc des Princes. Selon le quotidien Le Parisien, les négociations ne sont pas avancées entre les deux clubs.

Le PSG refuse la surenchère

Il faut dire que Manchester City aurait refusé la dernière offre du Paris Saint-Germain, croit savoir le média Goal. C’est peut-être déjà la fin du dossier puisque la direction francilienne, pour son image et pour respecter le fair-play financier, ne souhaite plus surpayer les transferts et les salaires de ses recrues. Les Parisiens se sont fixés une limite apparemment trop basse aux yeux du vainqueur de la Ligue des Champions. Dans ces conditions, Luis Campos aura du mal à attirer sa priorité.