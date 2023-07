Bernardo Silva fonce vers Paris, Guardiola a son remplaçant

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La signature de Bernardo Silva au Paris Saint-Germain prend du volume ces derniers jours. Non seulement Manchester City se montre moins gourmand, mais le club anglais a probablement trouvé un remplaçant au joueur portugais.

Tandis que le PSG a entamé une série d’annonces, d’abord avec la nomination de Luis Enrique, puis celle de Milan Skriniar, un dossier focalise toutes les attentions, il s’agit de Bernardo Silva. Depuis des semaines, on sait que Luis Campos travaille à faire venir son compatriote portugais, lequel a demandé un bon de sortie à Manchester City après la victoire en finale de la Ligue des champions. Mercredi, Football Insider a annoncé que les Citizens étaient finalement moins gourmands financièrement pour l’ancien monégasque, et qu’une proposition autour de 60 millions d’euros pourrait être suffisante pour faire venir Bernardo Silva. Cependant, Pep Guardiola ne voulait pas entendre du départ de son joueur tant que City n’avait pas trouvé son remplaçant. Le Guardian annonce cependant que cette fois le champion d’Angleterre a déniché la pépite qu’il lui fallait en la personne d’Oscar Gloukh, l’international israélien qui évolue à Salzbourg. Les portes s'ouvrent donc pour Bernardo Silva.

Le PSG devant l'Arabie Saoudite dans le dossier Bernardo Silva

Les médias anglais évoquent bien évidemment les offres salariales colossales qui seraient parvenus au joueur portugais (47 millions d'euros par an). Mais, tous reconnaissaient que le Paris Saint-Germain tient toujours la corde, même si une réflexion est en cours chez le joueur. A ce prix-là, on comprend tout à fait que Bernardo Silva puisse se poser des questions. Cependant, Paris a un atout de poids dans ce dossier, puisque l'épouse du joueur a nettement plus envie de s'installer dans la capitale française qu'en Arabie Saoudite. Il y a une certitude, c'est qu'à 28 ans le milieu offensif a le souhait de bouger après avoir tout de même remporté 11 trophées majeurs avec Manchester City. Du côté des champions de France, on continue à travailler dur sur ce dossier validé par Luis Enrique, et une première offre officielle est même prête à partir vers le Nord de l'Angleterre.