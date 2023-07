Bernardo Silva c'est fini, le PSG recule

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Longtemps considéré comme la priorité du mercato parisien, Bernardo Silva n'est finalement pas si près que cela du PSG. La star internationale portugaise ne dit pas non à un retour en Ligue 1, mais la concurrence est sauvage et Paris se prépare au pire dans ce dossier.

Une fois la finale de la Ligue des champions jouée, et gagnée par Manchester City, la fièvre s’est emparée des supporters parisiens. Et pour cause, TF1, qui diffusait le match entre l’équipe de Pep Guardiola et l’Inter, annonçait que Bernardo Silva avait demandé un bon de sortie et pensait très fort au Paris Saint-Germain. Depuis, on évoque des offres, des prix et l’imminence d’un accord pour le joueur dont la carrière est gérée par Jorge Mendes, fournisseur officiel de joueurs du PSG version Luis Campos. Tout paraissait aller comme sur des roulettes pour le club de Nasser Al-Khelaifi, sauf que deux invités veulent gâcher la fête.

Bernardo Silva, ça se complique pour le PSG

D’abord l’Arabie Saoudite où le club d’Al-Hilal a proposé un salaire proche de 50 millions d’euros par an à l’ancien monégasque et 80 millions d'euros au club anglais pour le transfert. Mais également Manchester City, Pep Guardiola ayant bien du mal à accepter le départ de Bernardo Silva, surtout si Riyad Mahrez s'en va pour l'Arabie Saoudite, ce qui est désormais très probable. Tout cela inquiète le Paris Saint-Germain qui travaille déjà sur un plan B, qui serait toutefois un plan B de luxe.

Ce mercredi, Dominique Sévérac, qui suit l'actualité du PSG pour Le Parisien, explique que « Paris s’attend à des pourparlers compliqués avec Manchester City pour arracher la signature de Bernardo Silva ». C'est d'ailleurs pour cela que si Luis Campos négocie la venue de Dusan Vlahovic avec la Juventus, le conseiller sportif parisien a par ailleurs un œil sur le dossier Randal Kolo Muani. L'international tricolore de Francfort a la capacité d'évoluer sur le flanc droit de l'attaque parisienne si Bernardo Silva ne signe pas au Paris Saint-Germain cet été. Une option que Luis Enrique a validée, le nouvel entraîneur des champions de France étant forcément consultée sur chaque choix fait par Campos lors de mercato, sauf dans le dossier Kylian Mbappé géré entre le Qatar et Nasser Al-Khelaifi.