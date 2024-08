PSG ‍: Joao Neves, c’est déjà totalement dingue

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Recrue vedette du milieu de terrain parisien, Joao Neves connait peut-être la meilleure intégration de l’histoire du club.

Apparu en forme face au Havre, le Portugais avait délivré deux passes décisives. A la mi-temps du match face à Montpellier, le joueur arrivé du Benfica Lisbonne a remis le couvert avec deux offrandes. Une passe pour Barcola même si l’ailier parisien a ensuite fini le travail, et surtout une remise tout en précision pour le deuxième but signé Marco Asensio. Sur deux matchs pas encore terminés, quatre passes décisives, le total est ébouriffant et n’a jusqu’à présent jamais été atteint pour une recrue du championnat de France, ce qui peut se comprendre. Les supporters ont en tout cas déjà adopté Joao Neves, qui s’impose comme un joueur présent dans les bons coups, capable de jouer simple ou de recherche la passe décisive si besoin. L’élément parfait que Luis Enrique recherchait.