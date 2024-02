Barcola « ‍c’est 100ME ‍», Paris s'enflamme

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un but somptueux contre la Real Sociedad, Bradley Barcola confirme qu'il est la star montante du Paris Saint-Germain. Et les supporters du PSG s'emballent.

Lorsque Luis Campos a mené la manœuvre pour faire venir Bradley Barcola pour 50 millions d'euros de l'Olympique Lyonnais, nombreux ont été les fans du PSG à estimer que le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi faisait une dinguerie de plus au mercato. Mais il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour voir le jeune attaquant de 21 ans s'imposer dans l'effectif de Luis Enrique. Et ce mercredi soir, après un match relativement abouti, et surtout un but extraordinaire en solitaire lors de la seconde période face à la Real Sociedad, Bradley Barcola a cassé les réseaux sociaux. Influenceur et supporters de l'Olympique Lyonnais, Serious Charly a reconnu qu'en s'offrant Barcola pour 50ME, Paris avait braqué l'OL. « Barcola c'était 100 millions en fait », constate Charly M.

Le but magnifique de Barcola pour le 2-0 ! 😍



Quelle action splendide depuis les 40 mètres, et quelle finition 😱#PSGRSO | #UCL pic.twitter.com/XkmHSNCn5f — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 14, 2024

Et du côté des supporters du Paris Saint-Germain l'enthousiasme est débordant. « Barcola a déjà plus marqué le PSG que Lionel Messi », « Barcola mon dieu Barcola… j’ai pas de mots, t’iras loin », « Barcola à peine 20 ans pour son premier match à élimination direct en LDC il vient de faire ce que Lionel Messi a pas réussi à faire en 2 ans au PSG », « Barcola doit être présent à l’euro », « Barcola t’es trop fort vraiment si je serai une femme je me serai mariée avec toi », des centaines de messages vont dans le même sens sur X. Il est évident que Guy Stéphan, présent dans les tribunes du Parc des Princes, aura probablement des choses à dire sur le natif de Lyon à Didier Deschamps. Le petit agneau cher à Daniel Riolo a déjà bien grandi.