Nul puis séduisant, le PSG envoûte la Real Sociedad

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale aller

Parc des Princes

PSG-Real Sociedad 2-0

Buts : Mbappé (58e), Barcola (70e)

Le PSG a eu deux visages dans ce huitième de finale aller. Inquiétant et dominé par la Real Sociedad puis conquérant pour aller chercher un succès précieux 2-0. Mbappé et Barcola ont été le duo décisif.

La Saint-Valentin est souvent l'occasion de raviver la flamme dans un couple. Ce fut le cas pour le PSG et ses supporters mais cela a pris près d'une heure avant d'arriver. Avant cela, le PSG a montré un visage inquiétant. Pris par la qualité technique et l'intensité mise par la Real Sociedad, les joueurs parisiens subissaient fortement. Seule une percée de Mbappé bien stoppée par une parade de Remiro (6e) était notable. Les Basques se créaient les meilleures occasions avec une tête de Silva juste à côté du but parisien mais surtout une frappe puissante de Merino sur la barre de Donnarumma (45e). A la pause, le 0-0 était un moindre mal pour les Parisiens.

Le visage parisien allait doucement s'améliorer après le repos. Le PSG remettait le pied sur le ballon et Mbappé libérait le Parc des Princes. Sur un corner de Dembélé, Marquinhos déviait de la tête et l'attaquant parisien reprenait de volée le cuir au second poteau. Le PSG avait inversé la tendance et dominait les débats. Le second but était presque inévitable. Mbappé frappait de loin et voyait Remiro dévier sur sa barre (64e). C'était finalement Barcola qui enfonçait le clou. L'ancien lyonnais se jouait d'Hamari Traoré avant de placer le ballon sous les jambes du gardien basque pour son premier but en C1. Le PSG l'emportait 2-0 face à la Real Sociedad, prenant une belle option sur la qualification. A Saint-Sébastien, il faudra éviter de reproduire la première heure de jeu pour renouer avec les quarts de finale de C1.