Barcola au PSG, c'est trop tôt ‍!

Par Adrien Barbet

Courtisé par le Paris Saint-Germain grâce à sa bonne saison sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, Bradley Barcola a l'opportunité de passer un réel cap dans sa carrière. Mais, est-ce trop tôt ?

Si Lyon a terminé à une décevante septième place en Ligue 1, la saison de Bradley Barcola est l'une des rares satisfactions pour l'OL. Auteur de 7 buts et de 9 passes décisives délivrées, le jeune attaquant de 20 ans brille malgré son manque d'expérience. À tel point que le PSG est intéressé pour le recruter. Le profil de l'international français avec les Espoirs (5 sélections) est déjà apprécié par Luis Enrique, futur entraîneur de Paris. Néanmoins, avec la saison ratée d'Hugo Ekitike, la question peut se poser concernant le risque de recruter un nouveau jeune joueur pour le PSG. Barcola a été bon avec Lyon sur une demi-saison, mais apporte très peu de garanties aux champions de France. Pour Jonatan MacHardy, Barcola pourrait brutalement stopper sa progression en signant dans le club de la capitale.

Barcola en C1, c'est trop juste pour le PSG

« Bradley Barcola peut devenir un très très bon joueur et même de calibre européen. Certes, il a fait juste une demi-saison, mais j'ai trouvé que c'est un joueur qui a vraiment quelque chose. Il a des statistiques qui sont bonnes. Dans le jeu, il a des qualités qui ne demandant qu'à être développées. Il va jouer les places européennes l'année prochaine. S'il part au PSG, il va gratter des bouts de match à droite, à gauche. Il grille sa progression de carrière en allant au Paris Saint-Germain. Quand tu regardes l'effectif parisien, ce n'est avec Bradley Barcola titulaire que tu vas te présenter face aux cadors européens » a confié le consultant dans l'After Foot sur RMC Sport.

Barcola a l'agent préféré du PSG

Une analyse qui arrive au lendemain d'une rumeur insistante qui évoque l'intérêt du Paris Saint-Germain et d'autres clubs pour la jeune pépite de l'Olympisme Lyonnais. Un intérêt d'autant plus vif que Bradley Barcola a changé d'agent et a signé samedi avec Jorge Mendes. Le Portugais a une relation privilégiée avec Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, ce qui est évidemment un atout si l'opération devait se faire lors de ce mercato ou dans les années à venir.