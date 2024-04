Barça-PSG ‍: Mauvaise nouvelle pour Paris, l'arbitre est connu

L'UEFA a désigné ce dimanche les arbitres pour les quarts de finale retour de Ligue des champions. Pour le PSG, qui se déplace à Barcelone, il ne s'agit pas précisément d'une bonne nouvelle.

Personne n'a oublié la déroute du Paris Saint-Germain à Newcastle (4-1) lors de la phase de poule de la Ligue des champions. Ce soir-là, l'arbitre du match, le Roumain Istvan Kovacs, avait fait hurler les supporters du PSG, puisqu'il avait mis un simple carton jaune à Bruno Guimaraes, auteur d'un coup de poing sur Manuel Ugarte, alors que le Brésilien méritait de rejoindre les vestiaires. Il n'empêche, l'UEFA a désigné le même arbitre pour le quart de finale de mardi soir au stade olympique de Montjuic contre le FC Barcelone. Et il n'y a pas qu'au PSG que Kovacs laisse de mauvais souvenirs, puisqu'il avait été également au cœur de plusieurs polémiques en début de saison lors du match entre l'OM et le Panathinaïkos, Marseille se plaignant aussi de plusieurs décisions de l'arbitre roumain.

L’arbitre de FC Barcelone VS PSG ce sera lui Istvan Kovacs, celui qui a jugé que Guimaraes n’avait pas à prendre rouge sur cette patate infligé à Ugarte.

On veut un match juste, attention on ne laissera passer aucune erreur AUCUNE !



