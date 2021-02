PSG : Mbappé va signer une prolongation XXS à Paris !

Dans : PSG.

L’objectif pour le PSG est clairement de parvenir à prolonger Neymar et Kylian Mbappé avant le début du mercato estival afin de ne pas risquer des ventes au rabais. En ce qui concerne le Brésilien, un accord global a été trouvé pour une prolongation de quatre années supplémentaires. Les négociations sont plus serrées avec Kylian Mbappé, mais un accord a enfin été trouvé selon les informations de Sport. Le média catalan indique à la veille du choc entre le Paris SG et le FC Barcelone que Kylian Mbappé va prolonger à Paris. Mais les conditions de cette prolongation sont bien différentes de celles de Neymar.

Et pour cause, la nouvelle ne réjouira pas spécialement les supporters du PSG, mais l’ancien Monégasque ne va prolonger que d’une année supplémentaire son contrat en faveur de Paris, soit jusqu’en juin 2023. Si elle se confirme, cette information démontre que Kylian Mbappé souhaite garder la main sur son avenir, et envisage toujours un départ du Paris Saint-Germain à court terme, en juin 2022 par exemple. En revanche, cette prolongation confirme toute la reconnaissance de Kylian Mbappé envers le club de la capitale française. Effectivement, le champion du monde 2018 n’a pas l’intention de partir pour une bouchée de pain, raison pour laquelle il aurait accepté cette prolongation de contrat. Une bonne nouvelle à court terme pour le Paris Saint-Germain, qui va s’éviter un mercato estival de 2021 totalement galère. Car si Mbappé faisait le choix de ne pas prolonger son bail, un départ dans les mois à venir serait largement envisageable aux yeux de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi.