Aurélien Tchouaméni provoque un clash au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très loin de faire l’unanimité au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni pourrait partir lors du prochain mercato. Une opportunité sur laquelle le PSG se verrait bien sauter, mais le milieu de terrain français divise en interne.

Au Real Madrid depuis deux ans et demi, Aurélien Tchouaméni s’est rapidement acclimaté au club merengue au point d’en devenir un titulaire et un élément fort. Mais depuis quelques mois, l’international français est à la peine et se retrouve régulièrement sous le feu des critiques dans la capitale espagnole. Les observateurs ainsi que les supporters ne sont pas tendres avec lui et visiblement, le Real Madrid n’est pas non plus satisfait à 100% de son joueur. La preuve, un départ d’Aurélien Tchouaméni lors du prochain mercato est envisagé par le board merengue selon les informations du site Defensa Central.

Une opportunité sur laquelle plusieurs gros clubs européens pourraient sauter. Liverpool observe la situation de Tchouaméni avec attention au même titre que… le Paris Saint-Germain. Toujours désireux de recruter des joueurs français pour son nouveau projet, le club de la capitale verrait d’un très bon oeil la venue du joueur formé aux Girondins de Bordeaux. A en croire le média espagnol, Nasser Al-Khelaïfi est très favorable à la venue de Tchouaméni et pourrait prendre les choses en main dans ce dossier. Il y a cependant un énorme hic : le milieu de terrain du Real Madrid divise en interne au PSG.

Désaccord en interne au PSG sur Tchouaméni

Et pour cause, Luis Enrique ne serait pas du tout convaincu par le profil d’un joueur dont les qualités physiques sont indéniables, mais dont la technique ne serait pas assez élevée aux yeux de l’entraîneur espagnol. Résultat des courses, un vrai désaccord aurait éclaté en interne entre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique au sujet du potentiel transfert d’Aurélien Tchouaméni. De son côté, le joueur est clair avec son entourage, il ne veut pas entendre parler d’un départ tant que le Real Madrid ne lui montre pas officiellement le chemin de la sortie. Si un club propose entre 80 et 85 millions d’euros, le champion d’Espagne en titre sera en tout cas très intéressé à l’idée de se débarrasser de son joueur. Reste à voir si le Paris SG tentera de bondir sur l’occasion ou non, alors que le désaccord est total en interne au sujet de l’ancien Monégasque.