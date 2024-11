« ‍Aucun contact avec le PSG ‍», Kingsley Coman c'est fini

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain va une nouvelle fois croiser la route du Bayern Munich et de Kingsley Coman en Ligue des champions. Un choc au moment où l'avenir de l'attaquant français est incertain.

Formé au PSG, Kingsley Coman a surtout marqué l'histoire du club de la capitale en marquant le but de la victoire du Bayern Munich en finale de la Ligue des champions face à Paris le 23 août 2020. Mais le joueur de 28 ans espère pouvoir encore montrer qu'il peut briller au plus haut niveau, et pourquoi pas en contrariant une fois de plus le PSG mardi soir à l'Allianz Arena. A un peu plus de deux ans de la fin de son contrat avec le club bavarois, et même si la signature de Michael Olise est forcément un signal négatif envoyé par ses dirigeants, Kingsley Coman n'est pas déterminé à partir, mais il sait que son avenir n'est plus à Munich, même si Kompany a décidé de le relancer ces dernières semaines. C'est dans ce contexte que ces dernières semaines, l'idée d'un retour de l'attaquant tricolore au Paris Saint-Germain a été très sérieusement évoquée. Visiblement à tort.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kingsley Coman (@king)

S'intéressant à Kingsley Coman à 24 heures du duel entre le Bayern Munich et le PSG, Le Parisien révèle que jamais Luis Campos ne s'est penché sur le possible retour de celui qui a quitté Paris en 2014 pour rejoindre la Juventus. « A 28 ans, il n’a pas envie de rejoindre l’Arabie Saoudite. Il aurait pu faire des efforts pour le FC Barcelone, qui a pris des renseignements contrairement au PSG, avec qui il n’y a pas eu le moindre contact malgré certaines rumeurs », écrit notre confrère francilien. L'hypothèse d'un retour au Paris Saint-Germain est d'autant moins plausible que Coman n'est pas du tout pressé de partir d'un club où il sait qu'il peut gagner des titres, et où il empoche un somptueux salaire de 19 millions d'euros par saison. De quoi lui donner du temps pour réfléchir avant d'envisager un départ du Bayern Munich où il est l'un des chouchous des supporters allemands.