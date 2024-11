Cet attaquant écœure l'Italie, le PSG fonce sur lui

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Recruté cet été par l'Atalanta Bergame, Mateo Retegui marche sur l'eau depuis le début de saison. Meilleur buteur de Serie A avec 11 buts, il s'est déjà installé dans le onze de l'Italie. De quoi taper dans l'œil du PSG.

Marquer des buts n'a jamais semblé aussi difficile pour le PSG. Cette saison, les attaquants parisiens souffrent de graves problèmes d'efficacité, notamment en Ligue des champions. Le club de la capitale n'a inscrit que trois buts en quatre matchs dans cette compétition, concrétisant trop peu ses belles séquences collectives. Le départ de Kylian Mbappé n'a pas été compensé. Gonçalo Ramos est actuellement blessé tandis que Randal Kolo Muani déçoit match après match. Le Paris Saint-Germain doit vite trouver un buteur fiable pour exister en Europe cette saison.

Le PSG suit Mateo Retegui

Ce joueur providentiel se trouve peut-être en Italie, en la personne de Mateo Retegui. L'attaquant italo-argentin est le meilleur buteur de Serie A cette saison avec l'Atalanta Bergame. Il a déjà inscrit 11 buts en 12 matchs de championnat. Un bilan impressionnant pour l'ancien joueur du Genoa, de quoi lui offrir la place de titulaire en équipe d'Italie ainsi que les faveurs de Luis Campos. Selon le compte X d'informations PSG-Inside Actus, le club parisien suit de près Mateo Retegui en vue du prochain mercato.

🚨 Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐌𝐚𝐭𝐞𝐨 𝐑𝐞𝐭𝐞𝐠𝐮𝐢 : 𝐋𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐚𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧



Le Paris Saint-Germain semble de nouveau intéressé par Mateo Retegui, l’attaquant italien, né en Argentine, qui… pic.twitter.com/YkICfD5In7 — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) November 15, 2024

Une piste loin d'être étonnante pour le PSG, déjà très intéressé par le buteur en juin 2023 comme le rappelle notre confrère. Mateo Retegui évoluait alors en Argentine et il avait été tout proche de signer à Paris. Il avait finalement opté pour l'Italie et le Genoa. Un an et demi plus tard, l'option Retegui revient logiquement dans l'actualité d'autant qu'il peut désormais être titulaire à Paris. Pour conclure ce transfert, le PSG devra vaincre Arsenal et la Juventus, eux aussi sur le coup. Il faudra lâcher une belle somme d'argent, bien plus que les 22 millions d'euros investis par l'Atalanta l'été dernier.