Au PSG, Messi domine l'Europe et écœure Ronaldo

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Face à Lens, Lionel Messi a inscrit son 15e but de la saison en Ligue 1. Un nouveau but en championnat dans sa carrière qui lui permet de battre un nouveau record, détenu avec son vieux rival Cristiano Ronaldo.

Plus les mois passent et plus les supporters du PSG sont déçus de Lionel Messi. C'est bien injuste pourtant puisque l'Argentin a fait de gros progrès à Paris lors de sa deuxième saison. En effet, en 2021-2022, Messi n'avait marqué que 6 petits buts en Ligue 1. Sur l'exercice actuel, il est passé à 15 buts alors qu'il reste sept matchs de championnat à disputer. Un progrès notable pour des réalisations plus importantes que jamais pour le PSG. Après l'ouverture du score lors du succès crucial à Nice, Messi a puni Lens dans le choc au sommet de la Ligue 1. Certes, ce n'était que le troisième but parisien de la soirée mais c'était tout sauf anecdotique pour Messi.

Messi co-meilleur buteur des 5 grands championnats

Sa frappe croisée de samedi soir lui a permis de battre un record supplémentaire dans une carrière déjà bien riche. En effet, ce 15e but de la saison en Ligue 1 lui fait atteindre la marque des 495 buts. C'est son nombre de buts marqués dans les cinq grands championnats (Espagne et France) en carrière. Il égale le recordman qui n'est autre que...Cristiano Ronaldo et ses 495 buts (Angleterre, Espagne, Italie). Parti à Al Nassr en Arabie saoudite, CR7 risque de voir Messi prendre seul les commandes du classement dans les prochaines semaines.

History books are even tired 🥵🇦🇷



📊 572 matches

⚽️ 495 goals



Leo Messi reached the highest goal total in Europe's top 5 leagues! pic.twitter.com/4wBT5gty0k — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 15, 2023

Avec ses 474 buts en Liga au Barça et ses 21 buts au PSG en Ligue 1, Messi s'accapare un deuxième record en deux semaines. A Nice, samedi dernier, il avait marqué son 702e but pour un club européen. Désormais à 703 buts, il est le meilleur buteur de l'histoire des clubs européens devant...Cristiano Ronaldo (701 buts). Malgré les violentes critiques de ses détracteurs, Lionel Messi a bien écrit l'histoire du football au PSG et il a surtout conservé ses bonnes habitudes devant les buts adverses.