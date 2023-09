Asensio au PSG, le Real Madrid en pleurs

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Début juillet dernier, Marco Asensio signait au PSG libre de tout contrat en provenance du Real Madrid. L'Espagnol fait pour l'instant du très bon travail dans la capitale française.

Libre de tout contrat et désireux de relever un nouveau challenge, Marco Asensio a pris la direction du PSG. L'international espagnol fait fort sous les ordres de Luis Enrique puisqu'il a déjà inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive depuis le début de la saison. Son implication au quotidien et son poids dans le jeu des Franciliens mettent pour le moment tout le monde d'accord. De quoi donner quelques regrets au Real Madrid ? Selon la presse espagnole, Carlo Ancelotti n'aurait pas été contre avoir le profil d'Asensio dans son équipe au vu des péripéties vécues par la Casa Blanca en ce début d'exercice. Le Real Madrid manque de joueurs dans ce secteur de jeu et doit en effet faire avec des blessures qui font mal aux Merengue.

Asensio, le Real Madrid peut s'en mordre les doigts

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Asensio (@marcoasensio10)

Le média E-Noticies fait un point sur la situation au Real Madrid. Est pointé du doigt le manque de profondeur d'effectif du club madrilène avec les blessures récentes de Vinicius et Rodrygo. En attaque, Joselu et... Jude Bellingham peuvent apporter mais semblent bien seuls pour faire gagner le Real Madrid dans la durée. En attendant, Marco Asensio s'éclate sous les ordres de Luis Enrique, qui a vu en lui un joueur capable d'apporter à son collectif, chose que les Merengue ne voyaient plus forcément. Pour rappel, la saison passée avec Madrid, Marco Asensio avait planté 9 buts, soit autant que Rodrygo. C'est désormais au PSG de profiter du talent du joueur d'origine néerlandaise. Carlo Ancelotti, lui, va devoir faire avec les moyens du bord et assumer ses choix et celui de sa direction, qui n'aura en plus pas su concrétiser le deal Kylian Mbappé.