« ‍Arrête de raconter d’la merde pour des likes ‍», Kimpembe détruit cet insider

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Eloigné de la compétition depuis février 2023, Presnel Kimpembe n'a pas apprécié qu'un insider vienne dire qu'il avait disparu de l'entraînement depuis quelques jours.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille le 26 février 2023 lors d'un match contre l’Olympique de Marseille, Presnel Kimpembe doit se demander s'il pourra renouer un jour avec la Ligue 1. A 29 ans, le défenseur du Paris Saint-Germain, champion du monde avec la France en 2018, s'est fait opérer deux fois depuis cet énorme pépin physique, mais il ne parvient pas à enchaîner les séances d'entraînement avec ses coéquipiers du PSG. Pourtant, l'espoir était revenu quand, au cœur de l'été, son retour à l'entraînement collectif avait été évoqué, mais une nouvelle gêne musculaire avait repoussé cela à plus tard. Pas de quoi empêcher Kimpembe de travailler de manière individuelle et surtout de figurer sur la liste du PSG pour la Ligue des champions, un signe de confiance du club de la capitale.

Kimpembe se fâche

Arrête de raconter d’la merde pour des likes 🤫 — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) October 5, 2024

Mais ce samedi, Djamel, célèbre insider du Paris Saint-Germain, a lancé sur X que le défenseur central du PSG ne fréquentait plus actuellement le centre d'entraînement de Poissy. « Depuis quelques jours, Presnel Kimpembe ne participe plus aux séances collectives », affirme Djamel, qui ne précisait cependant pas les raisons de cette absence, même si on pouvait croire qu'il s'agissait d'un souci physique. De quoi laisser sans voix les supporters du Paris Saint-Germain. Sauf qu'en réponse à ce message de l'insider, Presnel Kimpembe a clairement fait connaître sa façon de penser à @Djaameel : « Arrête de raconter d’la merde pour des likes ». Une réponse qui a évidemment fait le buzz, le défenseur de 29 ans n'étant pas du genre à trop se lâcher sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, l'insider lui a répondu : « T’étais ni à la séance collective de jeudi, ni celle de vendredi, ni celle d’aujourd’hui. C’est d’ailleurs pour ça que tu n’apparais sur aucune photo depuis quelques jours. »