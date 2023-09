Après Lucas, le PSG va relancer Théo Hernandez

Recalé l’année dernière, le Paris Saint-Germain va revenir à la charge pour Théo Hernandez. Le club de la capitale continue de suivre le latéral gauche du Milan AC, dont le frère Lucas a rejoint le champion de France cet été.

Malgré le gros recrutement effectué cet été, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique pourrait vite se retrouver en difficulté au poste de latéral gauche. Le Portugais Nuno Mendes n’est toujours pas épargné par les blessures. Et derrière lui, dans la mesure où Layvin Kurzawa n’a pas les faveurs du coach espagnol, seul le polyvalent Lucas Hernandez peut servir d’alternative crédible. C’est sans doute la raison pour laquelle la piste Théo Hernandez reste d’actualité.

