Après Doué, le PSG veut miser sur un autre Rennais

Par Eric Bethsy

Médaillé d’argent avec l’équipe de France olympique cet été, Adrien Truffert a retrouvé le Stade Rennais. Mais pour combien de temps ? Le latéral gauche n’est pas certain de rester cette saison, lui qui intéresse le Paris Saint-Germain et de grosses écuries de Premier League.

Désiré Doué ne sera peut-être pas la seule grosse vente de Rennes cet été. Bien sûr, aucun autre Rouge et Noir ne rapportera 50 millions d’euros au club breton. Mais la vente d’Adrien Truffert ne ferait pas de mal aux finances. Le latéral gauche de 22 ans est effectivement convoité sur le marché des transferts. Suite à ses performances remarquées pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, le Bleuet a la cote chez les formations de Premier League.

Nos confrères de L’Equipe citent Wolverhampton, Nottingham Forest, Manchester United et Liverpool parmi ses courtisans. Mais ce n’est pas tout. La source ajoute que le profil d’Adrien Truffert plaît beaucoup au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale n’a pas seulement besoin de renforcer son secteur offensif. En l’absence de Lucas Hernandez, qui ne devrait pas revenir avant 2025, l’entraîneur Luis Enrique, qui ne compte pas sur Juan Bernat, ne peut s’appuyer que sur Nuno Mendes dont on connaît la fragilité. Un latéral gauche supplémentaire semble donc nécessaire et le Rennais colle au profil recherché.

Rennes va-t-il ouvrir la porte ?

Reste à savoir si la direction bretonne acceptera de lui ouvrir la porte. L’international tricolore (1 sélection chez les A) étant sous contrat jusqu’en 2026, ce mercato estival est peut-être la dernière opportunité de négocier son départ en position de force. Mais à deux semaines de la fermeture du mercato, le Stade Rennais n’aurait que peu de marge pour trouver le successeur d’Adrien Truffert sans trop s’affaiblir. Voilà qui annonce une réflexion en interne, sachant que le montant des offres éventuelles fera évidemment pencher la balance.