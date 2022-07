Après Di Maria, la Juventus débarque à Paris

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le possible départ du Néerlandais Matthijs de Ligt, la Juventus Turin regarde notamment du côté du Paris Saint-Germain. Après la signature de l’ailier Angel Di Maria, la Vieille Dame s’intéresse au défenseur central Presnel Kimpembe.

La Juventus Turin risque d’enregistrer un deuxième départ important cet été. En plus de la perte de l’attaquant Paulo Dybala, laissé libre à la fin de son contrat, le pensionnaire de Serie A pourrait être confronté à la sortie de Matthijs de Ligt. On évoquait une possible prolongation pour le défenseur central il y a encore quelques semaines. Mais selon la dernière tendance, le Néerlandais se retrouve proche de la sortie, lui qui intéresse plusieurs cadors comme le Bayern Munich et Chelsea.

Koulibaly, c'est compliqué

Apparemment, la Juventus Turin ne s’opposera pas à son transfert si une proposition satisfaisante lui parvient. La Vieille Dame prépare même la succession de Matthijs de Ligt avec deux pistes prioritaires, annonce le média Calciomercato. La première mène au Sénégalais Kalidou Koulibaly, expérimenté et habitué au football italien puisqu’il évolue à Naples. Le problème, c’est que les transferts entre ces deux formations rivales sont rares. Pour son défenseur central, le président napolitain Aurelio De Laurentiis serait prêt à augmenter le prix s’il devait rejoindre les Bianconeri.

Voilà pourquoi la Juventus Turin aurait peut-être davantage de chances sur le dossier Presnel Kimpembe. En effet, le Paris Saint-Germain ne retiendra pas son international français, dont le petit coup de pression n’a pas plu en interne. Le titi parisien avait réclamé des discussions avec ses dirigeants pour connaître sa place dans le projet. A croire que le défenseur central n’est pas indispensable aux yeux du conseiller football Luis Campos et de l’entraîneur Christophe Galtier. Il n’empêche que son prix est estimé entre 50 et 60 millions d’euros. Un tarif non négligeable pour la Juve et son autre courtisan Chelsea.