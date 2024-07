Après Cherki, un autre talent de L1 zappe le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après une saison réussie avec l’AS Monaco, le Bleuet Maghnes Akliouche a tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale se voyait déjà chiper le milieu offensif pendant ce mercato estival. Mais le directeur général monégasque Thiago Scuro a inversé la tendance.

Malgré la signature du gardien russe Matvey Safonov, arrivé en provenance de Krasnodar pour environ 20 millions d’euros, le Paris Saint-Germain vit un début de mercato frustrant. Le champion de France peine à avancer sur ses pistes prioritaires, à commencer par le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier de Naples a donné son accord pour rejoindre la capitale française. Mais son président Aurelio De Laurentiis bloque son départ. Quant au défenseur central du LOSC Leny Yoro, sa préférence profite au Real Madrid.

Akliouche veut rester à Monaco

On peut également citer le cas du Lyonnais Rayan Cherki que l’on annonçait tout proche du Paris Saint-Germain, avant l'avantage pris par le Borussia Dortmund. Le club francilien risque de perdre un talent de Ligue 1, et même un deuxième en comptant Maghnes Akliouche. Après une saison réussie à l’AS Monaco, le milieu offensif de 22 ans semblait lui aussi attiré par le projet parisien. Mais ça, c’était avant l’intervention du directeur général monégasque Thiago Scuro, finalement rassuré par son jeune talent.

Thiago Scuro (directeur général de l'AS Monaco) : « Georges Mikautadze ? On espère une issue positive » https://t.co/mPmODPnbaF pic.twitter.com/VgvLLTo40R — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 6, 2024

« Sa décision et la nôtre est que nous avons pour priorité de le voir rester, a révélé le dirigeant de l’ASM dans des propos relayés par L’Equipe. On a eu de bonnes discussions avec lui et son agent pour prolonger son contrat. Il sait très bien qu'avoir une saison à l'AS Monaco qui joue la Ligue des Champions, avec la qualité que l'on a dans notre effectif, c'est la bonne étape pour lui avant de voir plus haut encore. La situation est vraiment sous contrôle. » Actuellement en préparation des Jeux Olympiques avec les U23 français, Maghnes Akliouche devrait rapidement prolonger son contrat qui expire en 2026.