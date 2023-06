Annoncé à Paris, un Tricolore prêt à trahir le PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato estival est officiellement ouvert depuis ce samedi. En France, le PSG prévoit de faire quelques retouches importantes dans son effectif.

On y est ! Le mercato estival a ouvert ses portes ces dernières heures. Le PSG a pas mal de chantiers à régler afin de changer la dynamique de son effectif. Luis Campos sait qu'il sera surveillé de près par Doha et n'a pas perdu de temps pour placer ses pions. Parmi les joueurs appréciés par le club de la capitale : Marcus Thuram. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, le vice-champion du monde ne manque pas de prétendants. Le PSG serait en contacts avancés avec son entourage et rallier la capitale ne serait pas pour lui déplaire. Mais voilà, les champions de France peinent à finaliser le deal, ce qui pourrait finir par leur jouer des tours...

Thuram, le PSG en grand danger ?

Si le PSG se montrera ambitieux cet été sur le marché des transferts, le club francilien n'a pour le moment pas d'entraîneur. La priorité est donc de trouver la perle rare, ce qui pourrait bien lui faire passer à côté de certains dossiers déjà bien engagés. C'est le cas pour Marcus Thuram. L'ancien de Guingamp pourrait bien rejoindre l'AC Milan. Selon les informations de Sports Zone, les Lombards donnent beaucoup pour signer le Français de 25 ans. Une rencontre a même eu lieu avec Geoffrey Moncada, le responsable du recrutement à Milan. Ce dernier veut convaincre Thuram de décliner la proposition du PSG pour s'engager en Italie. Stefano Pioli adore son profil et lui promet une place de choix au sein de son dispositif. Le média rajoute que Marcus Thuram n’a pas pris sa décision mais qu'il n’est pas insensible à l’intérêt du club lombard, « malgré les discussions très avancées avec le PSG ». Actuellement avec l'équipe de France, Thuram n'a pas encore pris sa décision. Cela devrait se faire dans les prochains jours voire les prochaines heures. Attention au premier coup dur donc pour les champions de France dans ce mercato estival 2023.