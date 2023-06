Le PSG perdu sans lui, Leonardo se marre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Un an après son départ, Leonardo constate que le Paris Saint-Germain n’a pas avancé. L’ancien directeur sportif s’en amuse et regrette que le club francilien laisse partir Lionel Messi après la fin de son contrat cet été.

Pour mieux comprendre la colère des supporters du Paris Saint-Germain, il faut remonter aux promesses faites l’été dernier. A l’époque, le nouveau conseiller football Luis Campos et l’entraîneur choisi Christophe Galtier annonçaient le début d’une nouvelle ère. C’était la fin du bling-bling au club de la capitale où tout le monde était enfin censé tirer dans le même sens. Mais quelques mois plus tard, force est de constater que le binôme n’a pas atteint ses objectifs dans la saison.

Leonardo pique le PSG

Sans parler des échecs sportifs, avec les éliminations en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, l’état d’esprit n’a pas vraiment évolué. Pas plus que le projet ambitieux initialement vendu. Du coup, le Paris Saint-Germain fait miroiter une nouvelle révolution pour la saison prochaine. De quoi amuser l’ancien directeur sportif parisien Leonardo.

« Que dit la fameuse blague ? Avec moi c'est difficile, mais sans moi c'est impossible (il rit) », a plaisanté le Brésilien dans un entretien accordé au Corriere della Sera. Rappelons que Leonardo avait été éjecté en juin 2022 au profit de Luis Campos. L’ancien milieu de terrain, libre depuis cette éviction, était notamment à l’origine de la signature de Lionel Messi en 2021. Et regrette la sortie de l’Argentin en fin de contrat.

Messi n’était pas heureux à Paris !



Lors de son entretien à Sport et Mundo Deportivo, annonçant sa signature à l’Inter Miami, Lionel Messi est aussi revenu sur ses deux années à Paris. pic.twitter.com/VDN9YaRJll — Foot Mercato (@footmercato) June 8, 2023

« Je suis tellement désolé de ce qui s’est passé. C’est une personne extraordinaire et un champion digne d’entrer dans l’Olympe du football avec Pelé et Maradona. Il a fait un choix de vie (L’Inter Miami) qui lui permettra de mieux concilier famille et travail. Si vous partez en guerre, avec Leo vous ne risquez pas de mourir seul. Avec d'autres, oui », a glissé Leonardo, loin d’être emballé par le travail de son successeur.