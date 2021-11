Aminata Diallo, ses parents sont écoeurés

Dans : PSG.

Placé en garde à vue pendant près de 36 heures, Aminata Diallo a été remise en liberté sans aucune charge contre elle. Pour les parents de la footballeuse du PSG, tout cela est un scandale écoeurant.

Tandis que les enquêteurs travaillent désormais sur une éventuelle affaire d’ordre purement privée concernant l’agression dont a été victime Kheira Hamraoui, Aminata Diallo va devoir récupérer moralement de ce qui lui est arrivé depuis son placement en garde à vue mercredi à l’aube. L’internationale tricolore du PSG, soupçonnée d’avoir commandité l’attaque de sa coéquipière, est ressortie sans aucune charge retenue contre elle, la police étant visiblement convaincue que Diallo n’a rien à voir dans cette agression commise la semaine passée au retour d’une soirée amicale au restaurant. Tandis que le PSG a demandé le report du match contre Lyon, ce qui lui a été refusé, l’entourage de la joueuse parisienne est sous le choc, et notamment ses parents. Ces derniers, qui vivent toujours à Grenoble, ont suivi cette affaire à distance et ils se demandent encore comme leur fille s’est retrouvée en garde à vue dans ce dossier. Se confiant ce samedi dans Le Parisien, la famille d’Aminata Diallo a toujours du mal à se remettre de ce cauchemar, même si leur fille est désormais hors de cause.

Une affaire privée et pas sportive derrière l'agression de Kheira Hamraoui ?

Amadou Diallo, le père de la footballeuse du Paris Saint-Germain est ulcéré : « C’est dégueulasse. On l’a arrêtée et elle est restée une journée en garde à vue alors qu’elle n’a rien fait. On a porté atteinte à sa réputation. Aminata n’est pas du genre à chercher des problèmes. Ce n’est pas le caractère de ma fille. Elle ne peut pas commanditer une agression contre une coéquipière. Aminata n’est pas jalouse de Kheira Hamraoui. Et même si elle joue au même poste qu’elle, ce n’est pas pour ça qu’elle voudrait l’éliminer. » Et la maman de la joueuse tricolore est, elle aussi, écoeurée de cette séquence : « Lorsque j’ai appris à la télé ce qui lui était reproché, c’est comme si l’immeuble m’était tombé dessus. J’étais choquée, blessée, abattue. Aminata ne peut pas avoir ce comportement. Elle a son caractère, c’est vrai, mais elle ne cherche pas des histoires. Elle n’est pas violente, elle n’est pas méchante. C’est inhumain ce qu’on a pu dire sur elle pendant deux jours. »