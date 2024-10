Alexander Arnold au Real, le PSG veut pourrir la vie de Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré la prolongation à venir d’Achraf Hakimi, le PSG ne s’interdit pas une énorme surprise au poste de latéral droit avec Trent Alexander-Arnold. Un joueur qui figure aussi dans le viseur du Real Madrid.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a renforcé son effectif avec les signatures de Willian Pacho ou encore de Joao Neves lors du mercato. En revanche, le champion de France en titre a omis de recruter des doublures à ses latéraux titulaires que sont Achraf Hakimi et Nuno Mendes. L’international marocain et le défenseur portugais sont partis pour rester encore un long moment au PSG mais pour le club de la capitale, il est crucial de recruter des doublures de haut niveau sur ces deux postes. C’est ainsi que selon les informations du site Fichajes, Luis Campos a les yeux rivés vers Trent Alexander-Arnold.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Trent Alexander-Arnold (@trentarnold66)

La piste peut surprendre, mais elle s’explique par le fait que l’international anglais arrive en fin de contrat avec Liverpool et sera donc disponible pour zéro euro l’été prochain. Polyvalent car capable de dépanner à gauche ou au milieu de terrain, Alexander-Arnold est une vraie piste du PSG selon le média, qui estime que le club de la capitale voit en l’Anglais le joueur parfait pour concurrencer Achraf Hakimi.

Un duel Real - PSG pour Alexander-Arnold

Mais nos confrères expliquent que dans ce dossier, la rivalité avec le Real Madrid va de nouveau être au rendez-vous. Et pour cause, après la grave blessure de Dani Carvajal, dont l’indisponibilité va s’étendre sur près d’un an, le club de la Casa Blanca est également très intéressé par Trent Alexander-Arnold et cela ne date pas d’hier. Florentino Pérez adore recruter des joueurs libres et vise le latéral de Liverpool depuis de longs mois. Le Real devra mettre les bouchées doubles pour rafler la mise car Fichajes l’affirme, le PSG est entrer en pourparlers « avancés » avec l’entourage d’Alexander-Arnold dans le but de le faire signer. Un nouveau dossier dans lequel Paris et Madrid seront donc opposés se dessine.