Alerte au PSG, le Qatar a peur d'une révolte en direct à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG accueille Bordeaux ce dimanche midi, et face aux menaces du Collectif Ultras Paris, les dirigeants du club de la capitale craignent que cette rencontre donne lieu à une humiliation de plus venue des tribunes du Parc des Princes.

En fixant à ce dimanche 13 heures, afin de plaire au public asiatique, la programmation du match PSG-Bordeaux, la Ligue de Football Professionnel ne se doutait pas qu’elle allait ainsi mettre un avant une rencontre qui sportivement ne sera pas la plus sexy du monde, les Girondins étant au bord du gouffre, mais qui va faire du bruit dans les tribunes. Car cette fois pas de faux-semblant, les supporters du Paris Saint-Germain sont fous de rage depuis mercredi 23 heures et le désastre vécu par Kylian Mbappé et ses coéquipiers face au Real Madrid en Ligue des champions. Samedi, le Collectif Ultras Paris a prévenu qu’il allait se servir de cette vitrine en direct à la télévision pour faire passer des messages à destination du Qatar, des dirigeants et des joueurs. Et notamment de Nasser Al-Khelaifi, qui contrairement aux rumeurs n’est pas parti à Doha et sera donc dans la corbeille du Parc des Princes pour assister à ce match et à ces manifestations de colère.

Al-Khelaifi sera témoin de la révolte des supporters du PSG

Du côté du Virage Auteuil, le CUP est clair, tout le monde doit partir, y compris l’actuel président qatari du PSG présent depuis le rachat du club. Mais le collectif de supporters ne veut pas dévoiler les détails de ses actions, même si les Ultras ont exigé que tout se passe dans le calme et sans aucune violence qui pourrait totalement effacer la portée des messages qui vont passer. Répondant à France Bleu Paris, le président du CUP avoue tout de même que la colère est énorme. « Ce n’est plus de la tristesse, on est arrivé au dégoût, à la haine (...) Dans le communiqué, on cite Nasser mais le problème est général, c’est tout un tas de personnes qu’il y a autour. On n’arrive plus à comprendre comment est géré le club », avoue Nicolas Boffredo. Dans Le Parisien, le responsable d’une page Facebook titrée « Kop des Parisiens », qui regroupe 300.000 supporters du PSG, est lui aussi remonté.

Matias, qui gère cette page, sent bien que l’élimination contre le Real Madrid a provoqué un vrai cataclysme au sein des supporters et que la situation est explosive autour de Mauricio Pochettino, Leonardo et toute l’équipe du Paris Saint-Germain. « Depuis ma position, je vois le déferlement de haine et d’insultes qu’il y a depuis mercredi sur les réseaux sociaux. Et ceux qui prennent le plus, c’est ceux tout en haut : Nasser, Leonardo et Pochettino. Après Barcelone puis Manchester, on est vraiment devenus la risée de tout le monde. Et ça, ça ne passe plus », explique le responsable de cette page, lui-même supporter du PSG depuis 20 ans. Dans le quotidien francilien, si certains fans parisiens affirment que désormais ils n’iront plus au Parc des Princes si les choses ne bougent pas, un autre explique lui qu'il ira pour la première fois voir le PSG contre Bordeaux, ayant récupéré une place à pas cher...pour huer son équipe.