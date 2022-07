PSG : Neymar mis KO par Paris, il va se venger

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG version Christophe Galtier tentera de gagner dimanche contre Nantes son premier trophée de la saison. En l'absence de Kylian Mbappé, suspendu, Paris compte sur Neymar pour faire la différence.

Le Paris Saint-Germain dispute ce dimanche le Trophée des Champions à Tel-Aviv, et à cette occasion le nouvel entraîneur du club de la capitale va devoir se passer de sa star, Kylian Mbappé purgeant contre le FC Nantes un match de suspension datant de la fin de saison passée. Cependant, Christophe Galtier a encore de belles armes offensives dans son effectif, dont forcément Neymar sur lequel le successeur de Mauricio Pochettino compte toute la saison. Face aux propos de Nasser Al-Khelaifi, qui a ouvertement mis l’ancien Barcelonais sur le marché, Galtier a lui fait savoir qu’il n’envisageait pas sérieusement devoir se passer de lui. Il est vrai que depuis son retour de ses vacances brésiliennes, Neymar est apparu extrêmement motivé, la première bonne nouvelle ayant été pour le staff médical qui a constaté que le numéro 10 était revenu à un poids inférieur à celui qu’il avait en fin de saison. Une sacrée bonne nouvelle pour le PSG quand on se souvient de l’état du joueur l’an dernier. Tout cela a probablement une raison.

Outre cette forme physique visible, Neymar a également fait preuve d’une implication totale aux entraînements, et même lors des opérations marketings au Japon, le Brésilien n’a jamais traîné les pieds, contrairement à ses habitudes. Le nouveau Neymar est donc arrivé au Paris Saint-Germain, et visiblement le discours musclé du président qatari du PSG a fait mouche. A en croire L’Equipe, en plus des propos de Nasser Al-Khelaifi, l’échange qu’a eu le joueur avec Christophe Galtier et Luis Campos a fait comprendre à Neymar que la fête était finie et qu’il devait rapidement montrer qu’il était toujours football professionnel, et pas joueur à mi-temps. Face à cette prise de conscience, et tandis que son clan « considère toujours qu’il est le meilleur joueur du monde », Neymar a humé l’odeur du mercato. Et cela n’a pas été la réponse qu’il attendait.

Pas officiellement mis sur le marché des transferts, Neymar pensait que plusieurs énormes clubs allaient venir taper à sa porte en apprenant que le Paris Saint-Germain était prêt à étudier un transfert. Mais, un peu à la manière de Cristiano Ronaldo, cela n’a pas été le cas. « Pour le moment, les signaux n’ont guerre été concluants », confirme le quotidien sportif, ce qui a finalement poussé l’attaquant du PSG et de la Seleçao à s’impliquer encore plus, Neymar étant conscient qu’en cette année de Mondial, il devait être au top pendant les mois qui viennent. Autrement dit, le bon coup de pression mis il y a quelques semaines par les champions de France a porté ses fruits et on devrait le constater dès ce dimanche contre Nantes. « Cela reste la meilleure façon de laisser imaginer qu’en dépit des déceptions passées il peut rester en haut de l’affiche au PSG ou ailleurs », prévient le média. Si le Paris SG peut vraiment compter sur le meilleur Neymar, alors c'est certain son mercato est déjà une réussite.

Neymar n'ira pas en Arabie Saoudite ou dans un pays exotique

En attendant, rien n'est définitivement décidé et si d'ici le 31 août, une offre sérieuse arrive sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi pour Neymar, elle sera très sérieusement étudiée. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant, l'idée d'un transfert vers une destination exotique, où des clubs sont capables de s'approcher du salaire de 30 millions d'euros par an payé par le PSG, ayant été définitivement rejeté. Au numéro 10 parisien de montrer qu'il vaut mieux que tout ce que l'on a vu de lui depuis qu'il a quitté le FC Barcelone en 2017.