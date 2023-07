Al-Khelaifi furieux, il téléphone à Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lassé de voir les atermoiements de Luis Campos lors de ce mercato, Nasser Al-Khelaifi a remis le nez dans le marché des transferts. Le président qatari, décidé à voir le PSG s'offrir un vrai buteur, a renoué le contact avec Randal Kolo Muani et Francfort.

Dans sa chasse d’un vrai finisseur, le Paris Saint-Germain avait ciblé deux stars, Victor Osimhen et Harry Kane. Mais dans les deux cas, c’est très mal parti, puisque le premier hésite entre prolonger à Naples ou partir en Arabie Saoudite, tandis que l’attaquant anglais n'a jamais été aussi proche du Bayern Munich. Alors, pour éviter le bug de l’an 2023, Nasser Al-Khelaifi a remis la main sur ce dossier, le dirigeant ne voulant pas que Luis Campos se rate dans cette opération presque vitale dans la mesure où Paris ne compte visiblement pas sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Pour le président du PSG, un attaquant représente l’avenir, c’est Randal Kolo Muani, le vice-champion du monde français de Francfort. Le nom de l’ancien Nantais avait déjà circulé en début de mercato, mais cette piste semblait enterrée par Luis Campos, qui avait même lâché quelques confidences sur la fin des discussions pour Kolo Muani.

Kolo Muani priorité du PSG

Loïc Tanzi, journaliste du quotidien sportif, révèle ce lundi que suite à l’intervention de Nasser Al-Khelaifi, le dossier Kolo Muani est ressorti du tiroir, au point même que « les discussions ont avancé et qu’elles devraient s’intensifier après la finalisation du dossier Dembélé. » Ce choix de recruter des internationaux français confirme que le Qatar veut désormais que le Paris Saint-Germain soit de plus en plus francophone, et Tanzi précise que la signature du joueur de 24 ans n’a rien à voir avec la situation de Mbappé. Arrivé libre l’été dernier à Francfort, Kolo Muani a marqué 15 buts et signé 14 passes décisives pour sa première saison en Bundesliga.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RKM (@r_kolomuani)

Tandis que Nasser Al-Khelaifi pousse pour faire signer Randal Kolo Muani, Luis Campos pense plutôt à Gonçalo Ramos, l’attaquant portugais de Benfica. Une opposition financière puisque le joueur français peut être transféré pour 70 millions d'euros, tandis que Ramos ne viendra pas pour moins de 80 millions d'euros, affirme RMC. Dans ce dossier, il va être important de voir qui va s'imposer, car il est dorénavant clair que depuis quelques jours, Luis Campos paraît avoir perdu la main en matière de recrutement. Au moment où l'avenir de Mbappé est flou, celui du dirigeant qu'il avait contribué à faire venir au PSG en même temps que Christophe Galtier est peut-être très incertain.